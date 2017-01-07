Звіт розвідки США вказує на зв'язок WikiLeaks і спецслужб Росії - Business Insider

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У документі йдеться, що російські пропагандисти тісно співпрацювали з Джуліаном Асанжем.

Американська розвідка наполягає, що WikiLeaks отримав викрадені в демократів документи від російського ГРУ. democracynow.org

Розвідуправління США у своєму звіті вказали, що військова розвідкавикористала WikiLeaks і інші сайти для розповсюдження листів, викрадених з серверів Демократичної партії.

Про це пише Business Insider, нагадуючи, що ще на початку тижня засновник скандального ресурсу Джуліан Асанж запевняв, що отримав таємні документи американських демократів не від Росії.

"Ми вважаємо з високим рівнем впевненості, що російська військова розвідка (Головне розвідувальне управління чи ГРУ) викорислата Guccifer 2.0 і DCLeaks.com, а також деякі ЗМІ і WikiLeaks щоб оприлюднити викрадені в США в результаті кібероперації", - йдеться в доповіді.

В ній зазначено, ГРУ "передало матеріали, викрадені в Демократичної партії і головних її представників сайту WikiLeaks". Кремль, вірогідно, обрав цей ресурс через його "самопроголошену репутацію чесності". Асанж часто заявляв, що всі оприлюднені ним документи автентичні і не містить підробок. Однак, американські розвідники встановили, що WikiLeaks активно спрівпрацює з пропагандистським телеканалом RT.

"Головний редактор RT відвідувала засновника WikiLeaks Джуліана Асанжа в посольстві Еквадору в Лондоні в серпні 2013 року. Тоді ж вони обговорили поновлення його контракту з RT", - йдеться у звіті, при цьому зауважується, що в російських ЗМІ неодноразово оголошувалося, що RT став єдиним російським телеканалом, який співпрацює з WikiLeaks, отримуючи доступ до нових розкритих таємниць. RT неодноразово публікував позитивні репортажі про Асанджа і надавав йому платформу для засудження США.

Неназваний американський чиновник підтвердив Reuters, що викрадені листи демократів пройшли "заплутаних шлях" від російського ГРУ до WikiLeaks, щоб замилити справжнє походження інформації.

Сьогодні розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що російський президент особисто розпорядився почати кампанію для дескридитації Гіларі Клінтон під час виборів. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну. 29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.