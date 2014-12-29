Сергій Кораблін Стара картина в новорічному інтер'єрі Рік, що минає, навряд чи можна назвати скупим на події, а більшість з них — довгоочікуваними. Вони виявилися просто закономірними. І радіти їм змогли лише одиниці. Останній тому приклад — націоналізація Приватбанку.

Станіслав Васін Донбас-2017: три сценарії Аналітичне прогнозування української дійсності перетворилося сьогодні на один з різновидів хобі: це водночас і складно, і неймовірно легко.

Олександр Шаров Ще раз про любов Врешті-решт, після триденної дискусії (як у стінах Нацбанку, так і в сусідніх будівлях) рада НБУ затвердила "Основні засади грошово-кредитної політики" у варіанті, який важко назвати компромісним (хоча певні стилістичні зміни й було внесено). Однак у цілому, як кажуть, "легенду змінено, але ціль залишилася тією самою".

Олексій Їжак Не вбивати на водопої Питаннями доступу до прісної води як до найважливішого джерела існування людства вже не одне десятиліття стурбовані футурологи, вчені, міжнародні урядові й неурядові організації, не кажучи вже про різних інтерпретаторів біблійних пророцтв та опусів провидців.