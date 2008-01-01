Алла КотлярНіл Вокер: "Територія за контактною лінією — це Україна"Сьогодні в Україні працюють 18 різних агентств і фондів ООН. З позицією ООН можна погоджуватися чи ні, піддаючи критиці окремі кроки й заяви. Однак не враховувати її не можна. Про діяльність ООН в Україні в ексклюзивному інтерв'ю DT.UA розповів координатор систем ООН в Україні Ніл Вокер.
Сергій НемиричТакі прості, такі неочевидні речіСитуація у світі та її сприйняття суспільством змінюються карколомними темпами. Такий час — найкращий для перевірки адекватності оцінок і підходів. Саме зараз час нагадати, що головним національним інтересом України, як, втім, і будь-якої іншої держави, є виживання.
Юрій БутусовЩо сталося в Авдіївці?Неочікуваний спалах бойових дій у Донбасі, обстріли житлових районів, загибель українських військових і мирних жителів — за кілька днів Авдіївка увійшла до лексикону світових ЗМІ та світової дипломатії.
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