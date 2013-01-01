Андрій Єрмолаєв Майбутнє мінливе. Бо — змінюване Україна як успішний пострадянський модернізаційний проект не відбулася. По суті, розчарування Заходу (США—ЄС) у можливостях успішної і прогресивної української модернізації підводять риску під спробами експортувати західну модель у ядро (РФ, Білорусь, Україну, групу держав ЦА) колишньої радянської цивілізації.

Алла Єрьоменко Теплотарифи: платити не можна перерахувати Отримані киянами в січні платіжки за теплоенергію, поставлену в останню декаду листопада й за весь грудень, без перебільшення шокували більшість клієнтів "Київенерго". Із конкретними злободенними питаннями про теплотарифи й механізм їх нарахування, особливості обліку теплоспоживання та проблеми централізованого теплопостачання DT.UA звернулося до комерційного директора ПАТ "Київенерго" Євгена БУШМИ.

Алла Котляр Діти у війні: не постраждав ніхто? Робоча група з правозахисників, психологів, психіатрів, представників громадських організацій та фондів, які працюють із дітьми на Сході України і з дітьми-переселенцями в різних регіонах країни, зібралася минулого тижня, щоб допомогти розробникам удосконалити постанову, яка регламентує надання статусу дітям, котрі постраждали внаслідок воєнного конфлікту. На жаль, більшість озвучених зауважень, схоже, залишаться не почутими, а проблеми — неврегульованими.

Олександр Шаров Банківська система України: час справжніх реформ? Хоч як парадоксально це звучить (беручи до уваги значні розбіжності в рівні розвитку), але сьогодні найгострішою проблемою і нашої, і західної банківської системи є необхідність змусити комерційні банки кредитувати економіку.