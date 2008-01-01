Юрій Сколотяний Анатолій Гальчинський: "Глобальна перспектива — не багатополярний, а аполярний світ" Від прискорення системних трансформацій сучасного світу, які і так відбуваються з катастрофічною швидкістю, часом виникає відчуття, що земля йде з-під ніг. Цю проблему ми обговорили з нашим давнім і постійним співрозмовником — екс-головою ради НБУ і екс-директором Національного інституту стратегічних досліджень Анатолієм ГАЛЬЧИНСЬКИМ.

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Сергій Немирич Такі прості, такі неочевидні речі Ситуація у світі та її сприйняття суспільством змінюються карколомними темпами. Такий час — найкращий для перевірки адекватності оцінок і підходів. Саме зараз час нагадати, що головним національним інтересом України, як, втім, і будь-якої іншої держави, є виживання.