  • Румыния протетсты

Уряд Румунії скасував скандальний указ про ослаблення боротьби з корупцією

21:04
Протестувальники продовжують вимагати відставки уряду.
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«Дзеркало тижня.Україна» №4 4 лютого — 10 лютого
«Дзеркало тижня.Україна»
№4 4 лютого — 10 лютого
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