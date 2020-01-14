  • гаага

Україна направить до Гаазького суду позови проти Росії

15:29
Позови будуть подані щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Новини

  • нові
  • популярні
Всі новини
USD 27.67
EUR 29.50
Реклама
«Дзеркало тижня.Україна» №1 14 січня — 20 січня
«Дзеркало тижня.Україна»
№1 14 січня — 20 січня
Зміст номера Архів номерів
В номері
Фото та відео
Статті
  • Віктор Цвіліховський Муза в окупації У ті важкі часи киянам ішлося про виживання. Проте й в умовах голоду і холоду, загроз бути розстріляним або відправленим на примусові роботи до Німеччини були люди, які не забували про культуру. То яким же було культурне життя за нацистської окупації?
  • Юрій Касьянов "Піджаків" призивають на війну Досі — по трьох роках війни — не проведено реформи військової освіти і не вибудувано стрункої системи військової підготовки різних груп населення. Генштаб працює в авральному режимі, затикаючи дірки погано підготовленими людьми, які не бажають служити.
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе "Мост" чи форпост? Один з прихильників концепції "умиротворення Росії", колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер любить повторювати тезу, що Україна повинна стати мостом між Заходом і Росією. Але для нас ця метафора неприйнятна. Хоча б тому, що міст в умовах військових дій — перший кандидат на ліквідацію: його або підривають диверсанти, або розстрілює артилерія, або авіація бомбить.
  • Юлiя Самаєва "Тщательней надо, ребята!" Або що не так з медичною реформою Прем'єр Гройсман, представляючи медичну реформу, не випадково звернувся до фармацевтів, зазначивши, що будь-який саботаж починань уряду жорстко припинятиметься. Досвід здійснення схожих реформ в інших країнах, та й пілотний проект із реімбурсації, який проходив кілька років тому в Україні, кажуть про одне — будь-яке починання може бути поховане його кінцевими виконавцями.
  • Олександр Сушко "Ігри великих": як Україні не загратися в гру, що не відбудеться? З легкої руки відставних американських стратегів та українських постолігархічних філантропів Україною котиться інтелектуальна хвиля — як би нам продати щось таке, що "сильні світу цього" захотіли б у нас купити і натомість гарантували нам мир?
Новини компаній
Політика
Економіка
Україна
Світ
Спорт
Технології
Проекти
Популярні матеріали
  • читаються
  • коментовані
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: