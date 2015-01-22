DT.UA Трамп: Америка понад усе Минулої п'ятниці Дональд Трамп приніс присягу і став 45-м президентом Сполучених Штатів. DT.UA звернулося до відомих експертів у сфері міжнародних відносин і безпеки з проханням прокоментувати перший виступ Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів.

Вадим Сирота "ВіЕйБі Банк": реальні проблеми між рядками "відкритих" листів У святковому новорічному інформаційному просторі майже непоміченою пройшла інформація від Головного слідчого управління Нацполіції у м. Києві про закриття провадження у справі щодо ПАТ "ВіЕйБі Банк", яке належало українському аграрному бізнесмену О.Бахматюку, "у зв'язку з відсутністю складу злочину".

Юлiя Самаєва Виграшна поразка У перемогу українського суверена у Високому суді Лондона за розглядом щодо "боргу Януковича" дуже мало хто вірить навіть у нашій країні. Втім, як і мало хто з патріотично налаштованих українців усерйоз заперечуватиме, що надання цього боргу трохи більше трьох років тому було фактичним політичним хабаром Кремля тодішнім насельникам Печерських пагорбів за лояльність.

Юлія Курнішова Що несе світові ера Дональда Трампа? Зовнішня політика президентів США давно перестала бути турботою одних лише американців. Але останні вибори в США вивели цю особливість на принципово новий рівень — непередбачуваність Трампа, неодноразово доведена їм і під час передвиборної кампанії, і після перемоги, позбавляє чіткості контури зовнішньополітичного курсу нової адміністрації і змушує нервувати як союзників, так і супротивників США.