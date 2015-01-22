  • Дональд Трамп

Трамп може принести Україну в жертву Росії заради спільного тиску на Китай - FT

07:00
Але Москві буде дуже тяжко зрадити союз з Пекіном, який підтримував її впродовж трьох років санкцій.
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«Дзеркало тижня.Україна» №2 21 січня — 27 січня
«Дзеркало тижня.Україна»
№2 21 січня — 27 січня
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  • DT.UA Трамп: Америка понад усе Минулої п'ятниці Дональд Трамп приніс присягу і став 45-м президентом Сполучених Штатів.  DT.UA  звернулося до відомих експертів у сфері міжнародних відносин і безпеки з проханням прокоментувати перший виступ Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів.
  • Вадим Сирота "ВіЕйБі Банк": реальні проблеми між рядками "відкритих" листів У святковому новорічному інформаційному просторі майже непоміченою пройшла інформація від Головного слідчого управління Нацполіції у м. Києві про закриття провадження у справі щодо ПАТ "ВіЕйБі Банк", яке належало українському аграрному бізнесмену О.Бахматюку, "у зв'язку з відсутністю складу злочину". 
  • Юлiя Самаєва Виграшна поразка У перемогу українського суверена у Високому суді Лондона за розглядом щодо "боргу Януковича" дуже мало хто вірить навіть у нашій країні. Втім, як і мало хто з патріотично налаштованих українців усерйоз заперечуватиме, що надання цього боргу трохи більше трьох років тому було фактичним політичним хабаром Кремля тодішнім насельникам Печерських пагорбів за лояльність.
  • Юлія Курнішова Що несе світові ера Дональда Трампа? Зовнішня політика президентів США давно перестала бути турботою одних лише американців. Але останні вибори в США вивели цю особливість на принципово новий рівень — непередбачуваність Трампа, неодноразово доведена їм і під час передвиборної кампанії, і після перемоги, позбавляє чіткості контури зовнішньополітичного курсу нової адміністрації і змушує нервувати як союзників, так і супротивників США.
  • Павел Коваль Потреба уяви, потреба інституцій Польсько-українські відносини переживають найтяжчі часи від 1991 р. Цього разу, на відміну від останніх років, ситуація не повернеться до нормального стану просто тому, що відродження націоналізмів стало проблемою в масштабах усього Заходу, а Польща й Україна піддалися цьому трендові. В обох країнах з'явилися політичні групи, зацікавлені у підтримці скептичних настроїв щодо сусіда. 
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