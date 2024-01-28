Андрій ЄрмолаєвМайбутнє мінливе. Бо — змінюванеУкраїна як успішний пострадянський модернізаційний проект не відбулася. По суті, розчарування Заходу (США—ЄС) у можливостях успішної і прогресивної української модернізації підводять риску під спробами експортувати західну модель у ядро (РФ, Білорусь, Україну, групу держав ЦА) колишньої радянської цивілізації.
Алла ЄрьоменкоТеплотарифи: платити не можна перерахуватиОтримані киянами в січні платіжки за теплоенергію, поставлену в останню декаду листопада й за весь грудень, без перебільшення шокували більшість клієнтів "Київенерго". Із конкретними злободенними питаннями про теплотарифи й механізм їх нарахування, особливості обліку теплоспоживання та проблеми централізованого теплопостачання DT.UA звернулося до комерційного директора ПАТ "Київенерго" Євгена БУШМИ.
Алла КотлярДіти у війні: не постраждав ніхто?Робоча група з правозахисників, психологів, психіатрів, представників громадських організацій та фондів, які працюють із дітьми на Сході України і з дітьми-переселенцями в різних регіонах країни, зібралася минулого тижня, щоб допомогти розробникам удосконалити постанову, яка регламентує надання статусу дітям, котрі постраждали внаслідок воєнного конфлікту. На жаль, більшість озвучених зауважень, схоже, залишаться не почутими, а проблеми — неврегульованими.
Юлiя СамаєваПільговий кредит привільному позичальникуМи досі ще сподіваємося на одержання чергового траншу МВФ у рамках діючої програми фінансування, а також 600 млн євро кредиту від ЄС. Але зацікавленість міжнародних кредиторів у співробітництві з Україною, очевидно, знижується, і для цього є досить серйозні причини.
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