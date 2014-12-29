Сергій КораблінСтара картина в новорічному інтер'єріРік, що минає, навряд чи можна назвати скупим на події, а більшість з них — довгоочікуваними. Вони виявилися просто закономірними. І радіти їм змогли лише одиниці. Останній тому приклад — націоналізація Приватбанку.
Олександр ШаровЩе раз про любовВрешті-решт, після триденної дискусії (як у стінах Нацбанку, так і в сусідніх будівлях) рада НБУ затвердила "Основні засади грошово-кредитної політики" у варіанті, який важко назвати компромісним (хоча певні стилістичні зміни й було внесено). Однак у цілому, як кажуть, "легенду змінено, але ціль залишилася тією самою".
Олексій ЇжакНе вбивати на водопоїПитаннями доступу до прісної води як до найважливішого джерела існування людства вже не одне десятиліття стурбовані футурологи, вчені, міжнародні урядові й неурядові організації, не кажучи вже про різних інтерпретаторів біблійних пророцтв та опусів провидців.
Володимир КравченкоДемарш у ХанукуУ перший день Хануки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху демонстративно скасував офіційний візит очільника українського уряду Володимира Гройсмана, який мав відбутися 27–28 грудня. Крім того, Нетаньяху заборонив членам свого кабінету відвідувати Україну і зустрічатися з українськими міністрами.
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