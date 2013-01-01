DT.UAТрамп: Америка понад усеМинулої п'ятниці Дональд Трамп приніс присягу і став 45-м президентом Сполучених Штатів. DT.UA звернулося до відомих експертів у сфері міжнародних відносин і безпеки з проханням прокоментувати перший виступ Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів.
Вадим Сирота"ВіЕйБі Банк": реальні проблеми між рядками "відкритих" листівУ святковому новорічному інформаційному просторі майже непоміченою пройшла інформація від Головного слідчого управління Нацполіції у м. Києві про закриття провадження у справі щодо ПАТ "ВіЕйБі Банк", яке належало українському аграрному бізнесмену О.Бахматюку, "у зв'язку з відсутністю складу злочину".
Юлiя СамаєваВиграшна поразкаУ перемогу українського суверена у Високому суді Лондона за розглядом щодо "боргу Януковича" дуже мало хто вірить навіть у нашій країні. Втім, як і мало хто з патріотично налаштованих українців усерйоз заперечуватиме, що надання цього боргу трохи більше трьох років тому було фактичним політичним хабаром Кремля тодішнім насельникам Печерських пагорбів за лояльність.
Юлія КурнішоваЩо несе світові ера Дональда Трампа?Зовнішня політика президентів США давно перестала бути турботою одних лише американців. Але останні вибори в США вивели цю особливість на принципово новий рівень — непередбачуваність Трампа, неодноразово доведена їм і під час передвиборної кампанії, і після перемоги, позбавляє чіткості контури зовнішньополітичного курсу нової адміністрації і змушує нервувати як союзників, так і супротивників США.
Павел КовальПотреба уяви, потреба інституційПольсько-українські відносини переживають найтяжчі часи від 1991 р. Цього разу, на відміну від останніх років, ситуація не повернеться до нормального стану просто тому, що відродження націоналізмів стало проблемою в масштабах усього Заходу, а Польща й Україна піддалися цьому трендові. В обох країнах з'явилися політичні групи, зацікавлені у підтримці скептичних настроїв щодо сусіда.
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