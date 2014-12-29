  • 2017

Порошенко привітав українців із Новим роком

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Глава держави назвав урепление обороноздатності й подальше зближення з ЄС і НАТО пріоритетами України в 2017 році.

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«Дзеркало тижня.Україна» №50 29 грудня — 14 січня
«Дзеркало тижня.Україна»
№50 29 грудня — 14 січня
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  • Олександр Шаров Ще раз про любов Врешті-решт, після триденної дискусії (як у стінах Нацбанку, так і в сусідніх будівлях) рада НБУ затвердила "Основні засади грошово-кредитної політики" у варіанті,  який важко назвати компромісним  (хоча певні стилістичні зміни й було внесено). Однак у цілому, як кажуть, "легенду змінено, але ціль залишилася тією самою".
  • Олексій Їжак Не вбивати на водопої Питаннями доступу до прісної води як до найважливішого джерела існування людства вже не одне десятиліття стурбовані футурологи, вчені, міжнародні урядові й неурядові організації, не кажучи вже про різних інтерпретаторів біблійних пророцтв та опусів провидців.
  • Володимир Кравченко Демарш у Хануку У перший день Хануки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху демонстративно скасував офіційний візит очільника українського уряду Володимира Гройсмана, який мав відбутися 27–28 грудня. Крім того, Нетаньяху заборонив членам свого кабінету відвідувати Україну і зустрічатися з українськими міністрами.
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