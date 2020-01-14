Віктор Цвіліховський Муза в окупації У ті важкі часи киянам ішлося про виживання. Проте й в умовах голоду і холоду, загроз бути розстріляним або відправленим на примусові роботи до Німеччини були люди, які не забували про культуру. То яким же було культурне життя за нацистської окупації?

Юрій Касьянов "Піджаків" призивають на війну Досі — по трьох роках війни — не проведено реформи військової освіти і не вибудувано стрункої системи військової підготовки різних груп населення. Генштаб працює в авральному режимі, затикаючи дірки погано підготовленими людьми, які не бажають служити.

Іванна Климпуш-Цинцадзе "Мост" чи форпост? Один з прихильників концепції "умиротворення Росії", колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер любить повторювати тезу, що Україна повинна стати мостом між Заходом і Росією. Але для нас ця метафора неприйнятна. Хоча б тому, що міст в умовах військових дій — перший кандидат на ліквідацію: його або підривають диверсанти, або розстрілює артилерія, або авіація бомбить.

Юлiя Самаєва "Тщательней надо, ребята!" Або що не так з медичною реформою Прем'єр Гройсман, представляючи медичну реформу, не випадково звернувся до фармацевтів, зазначивши, що будь-який саботаж починань уряду жорстко припинятиметься. Досвід здійснення схожих реформ в інших країнах, та й пілотний проект із реімбурсації, який проходив кілька років тому в Україні, кажуть про одне — будь-яке починання може бути поховане його кінцевими виконавцями.