Звіт розвідки США про хакерські атаки Росії не зупинить Трампа - The Guardian

Документ з'явився надто пізно і в ньому було мало доказів, щоб переконати американців, що вони тепер в небезпеці.

Звіт розвідслужб не переконав США, що Трамп небезпечний.

В п'ятницю директор націнальноїоприлюднив звіт, в якому звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прямову втручанні в процес виборів чергового американського президента.

Хоча більшість висновків документу вже були анонімно повідомлені журналістам після виборів, звіт представляє офіційну відкриту заяву ЦРУ, ФБР і НСБ, що іноземна сила зіграла роль у тому, що Дональд Трамп переміг.

Про це на сторінках The Guardian пише оглядач Девід Клінтон, зауважуючи, що звіт американських розвідслужб зіштовхнувся з певною критикою і не лише з боку захисників Трампа. Редактор Moscow Times Кевін Ротрок, на думку автора, добре підсумував суть документу, який містить "неточні заяви про російську політику, дивні перебільшення щодо ролі каналу RT".

"Справа Америки проти Кремля має деякі важливі недоліки, які варто визнати навіть тим, хто обгрунтовано стверджують, що російський уряд вірогідно використав хакерів для атаки і підриву демократичних інститутів США", - писав Ротрок.

Оглядач пише, що ці недоліки можна списати на зростання паніки серед американської розвідувальної спільноти. Трампу лишилося зачекати два тижні до початку роботи в якості президента, а він вже обіцяє скоротити ЦРУ і часто критикує агенцію в Twitter. В той же день, коли звіт був оприлюднений, колишній директор ЦРУ Джеймс Вуслі звільнився з перехідної команди Трампа, чинний директор відомства Майкл Морелл засудив Трампа на сторінках New York Times, а телеканал NBC пустив в ефір інтерв'ю з колишнім директором Леоном Панеттою, який також виступив з критикою проти переможця на вибрах президента США. Такої сутични між наступним президентом і розвідувальною спільнотою ще не було.

"Зважаючи на те, що багато нинішній чиновників ЦРУ бояться за свої місця, неохайність доповіді не дивує. Так само як і відсутність в ній нової інформації, оскільки більшість ключових деталей вже бли раніше оприлюднені. Цінність звіту полягає в основному у тому, що агенції взяли ці деталі до уваги. Що справді дивує, то це те, наскільки неефективним була публікація звіту, який мав би стати бомбою", - йдеться в статті.

Залежно від точки зору, це можна вважати або обнадійливим, або тривожним явищем. З одного боку, напевне, це добре для демократії, що в ЦРУ не намагалися опублікувати цю інформацію до виборів і не зробили жодних радикальних кроків, щоб заблокували інавгурацію Трампа. З іншого боку, якщо припустити, що висновки звіту в цілому правильні, це означало б, що уряд США включно з ЦРУ от-от опиниться в руках "небезпечного блазня", чиє обрання відбулося завдяки ворожій країні. В такому разі, розвідувальні управління бачили цю небезпеку і не змогли вчасно її зупинити.

Як джерело ЦРУ повідомило Washington Post минулого місяця, Барак Обама зустрівся з лідерами Конгресі і головами розвідуправлінь у вересні, щоб обговорити публічний осуд Росії за хакерську атаку проти Демократичної партії. Голова республіканської більшості в Сенаті Мітч МакКоннелл відмовився благословляти цей крок, назвавши це політизованим використанням розвідки перед виборами. В цей же час, Обама, як і багато експертів, мав вагомі причини сподіватися на перемогу Гілларі Клінтон. Тому він вирішив утриматися і не оголошувати суспільству про російське втручання і ніяк йому не протидіяв. Це рішення можна зрозуміти, але воно також було великою помилкою.

Зараз неможливо зупинити процес приходу Трампа в Білий дім. І хоча не можна точно сказати, чи вплинули б на щось публікація перед виборами звіту про хакерів з Росії, американський народ не був повністю поінформований про небезпеки, які надходять від кандидата Трампа.

З цієї точки зору, є причина вірити в те, що кампанія Клінтон була підірвана обвинуваченнями ФБР за тиждень до виборів. Політизована інформація як від ФБР, так і від Росії, була використана проти Клінтон в той час, як Білий дім мовчав про потенційні небезпеки від Трампа. Тепер же республіканський кандидат візьме під контроль ЦРУ і він захоче реваншу проти всіх, хто намагався розголосити роль Росії у його перемозі. Агенція, яка утримувалася від зловживання владою всередиці країни в часи Обами, може легко стати інструментом таких зловживань при новій адміністрації.

Зараз інформація про зв'язки Трампа з Росією розголошена. Але це сталося надто пізно і надто необгрунтовано, щоб переконати американців, що вони тепер в небезпеці. Американцям, які хочуть зупинити Трампа, доведеться придумати інший спосіб.

Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що російський президент особисто розпорядився почати кампанію для дескридитації Гіларі Клінтон під час виборів. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну. 29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.