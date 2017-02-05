Санкції США проти РФ залежать від можливості співробітництва на основі спільних інтересів – Пенс

За словами віце-президента США, спільним інтересом може бути боротьба з ІДІЛ.

Питання про зміну режиму санкції США проти Росії буде вирішуватися в наступні місяці meatbull / Depositphotos

Питання про зміну режиму санкції США проти Росії буде вирішуватися в майбутні місяці. Сполучені Штати можуть піти на це за певних умов, заявив віце-президент

"Відповідь на це питання належить дати в майбутні місяці. Це буде залежати від того, чи побачимо ми зміни в позиції Росії, і від можливості, можливо, налагодити взаємодію на основі спільних інтересів", - сказав Пенс.

Він також додав, що спільним інтересом може бути боротьба з ІДІЛ.

"Росія зацікавлена у протидії ісламському тероризму. І якщо у нас з'явиться можливість працювати один з одним, я вважаю, що президент знайде можливість почати відносини заново", - додав віце-президент.

Раніше Пенс заявив, що Білий дім стривожений зростанням насильства на сході України.