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Санкції США проти РФ залежать від можливості співробітництва на основі спільних інтересів – Пенс

5 лютого в 17:55

За словами віце-президента США, спільним інтересом може бути боротьба з ІДІЛ.

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Питання про зміну режиму санкції США проти Росії буде вирішуватися в наступні місяці
meatbull / Depositphotos
Питання про зміну режиму санкції США проти Росії буде вирішуватися в майбутні місяці. Сполучені Штати можуть піти на це за певних умов, заявив віце-президент Майкл Пенс.

"Відповідь на це питання належить дати в майбутні місяці. Це буде залежати від того, чи побачимо ми зміни в позиції Росії, і від можливості, можливо, налагодити взаємодію на основі спільних інтересів", - сказав Пенс.

Він також додав, що спільним інтересом може бути боротьба з ІДІЛ.

"Росія зацікавлена у протидії ісламському тероризму. І якщо у нас з'явиться можливість працювати один з одним, я вважаю, що президент знайде можливість почати відносини заново", - додав віце-президент.

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Раніше Пенс заявив, що Білий дім стривожений зростанням насильства на сході України.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Росія США санкції
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