Жителі Росії знову зацікавилися війною в Донбасі

Відновлення боїв в Донбасі хвилює росіян більше, ніж погіршення рівня життя і вступ Трампа на посаду президента США.

Донбас цікавить росіян більше, ніж Трамп і "Боярышник" Сайт РНБО

Війна в Донбасі знову очолила список подій, які найбільше запам'яталисяза останній місяць, свідчать дані опитування "Левада-центру".

Відновлення боїв в Донбасі відзначили 25% опитаних, зростання цін/знецінення грошей/погіршення рівня життя – 22%, вступ Дональда Трампа на посаду президента США – 22% респондентів. Падіння військового літака ТУ-154 в Чорне море згадали 18% росіян.

Масові отруєння і смерті від отруєння рідиною "Боярышник" в Іркутську хвилює 17% жителів Росії, вбивство командира батальйону "Сомалі" Гіві – 16%, святкування Нового Року – 12%.

Опитування було проведено 17-20 лютого 2017 року серед 1600 респондентів у 104 населених пунктах РФ.

Нагадаємо, що за даними ВЦИОМ, більшість жителів Росії в тій чи іншій формі схвалюють дії кремлівського режиму щодо підтримки терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", що діють на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. Чверть респондентів (24%) пропонують визнати незалежність цих територій, 18% - прийняти до складу Росії, 8% - допомогти розширити автономію. Тільки 4% пропонують допомогти київській владі відновити контроль над територією, 36% пропонують не втручатися, 10% не змогли відповісти.