Загадкові відносини Трампа з Росією стали його ахіллесовою п'ятою - Die Welt

Не виключено, що його останні критичні заяви на адресу Москви - це лише спроба прикрити цю слабкість.

Загадкові відносини Трампа з Росією можуть становити загрозу для його адміністарції. Yahoo!News

Президент СШАнесподівано різко висловився на адресу Росії, чим збив з пантелику експертів по всьому світі. Ніхто не може зрозуміти, як насправді американський президент ставиться до Володимира Путіна.

Фактично кожен день виникають нові питання на тему, що ж їх, все ж таки, пов'язує. Про це пише німецьке видання Die Welt.

Якщо порівнювати заяви Трампа з його ж словами під час виборчої капманії, то можна сказати, що його позиція сильно змінилася. До голосування в грудні він вихваляв Путіна і не рідко виправдовував Москву. А нещодавно Трамп сильно розлютив своїх однопартійців-республіканців, коли під час інтерв'ю Fox News провів моральну тотожність між російською автократією і американською демократією. Такі слова абсолютно не типові для американського президента. Але Трамп також зауважив, що не знає, чи вдасться йому "поладнати з Путіним".

Тим часом, з адміністрації нового президента США пролунали й інші голоси. Видання нагадує, як постпред США в ООН Ніккі Хейлі розкритикувала Росію за агресію проти України і закликала повернути під контроль Києва анексований Крим, пообіцявши зберегти санкції. А прес-секретар Білого дому Шон Спайсер кілька днів тому заявив, що президент Трамп чекає "від російського уряду деескалації конфлікту в Україні і повернення Криму".

"Сьогдні це найбільш відверта спроба представників оточення президента США дистанціюватися від Москви. Можливо це ознака того, що Трамп зіштовхнувся зі значно більшим супротивом у питанні відносин з Росією з боку Сенату, ніж з боку будь-якої іншої структури", - йдеться в статті.

Видання додає, що вірогідно, що сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грехем не єдині, хто критикує ставлення Трампа до Росії. Це роблять і такі сенатори, як Марко Рубіо.

Також керівники комітету Сенату з питань розвідки республіканець Річард Бурр і демократ Марк Варнер оголосили, що збираються провести більш широке розслідування втручання Росії у вибори в США.

"В Білому домі, схоже, усвідомили, що розмиті відносини президента з Москвою стали ахіллесовою п'ятою нової адміністрації. Вірогідно, що критичні заяви Спайсера на адресу Росії - це спроба прикрити їх", - йдеться в статті.

Видання зауважує, що якщо інформація про можливі контакти людей з оточення Трампа з російськими спецслужбами підтвердиться, і вони дійсно вели переговори про втручання у виборчу кампанію, це стане дуже сильним ударом по легітимності президента США.

Вчора президент Дональд Трамп написав на сторінці в Twitter, що Росія анексувала Крим через м'якість Обами. Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні, згадавши про Альяску.