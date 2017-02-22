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За останні два місяці рейтинг ультраправої партії Німеччини впав майже в два рази

22 лютого в 10:14

Лідирують в електоральних опитуваннях ХДС і СДП.

Альтернатива для Германии AfD
Проросійська «Альтернатива для Німеччини» втрачає своїх прихильників
Wikimedia commons
Рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка відома своїм бажання скасувати санкції проти Росії і визнати Крим російським, за два місяці впав майже в два рази. Нинішній рівень підтримки партії становить 8%, що являє собою найменший показник за останні сім місяців, повідомляє Reuters.

Найвищий показник партія показувала в грудні 2016 року, коли отримала 15,5% підтримки німців. Тоді зростання на 2,5% за місяць забезпечив берлінський теракт.

Партія нинішнього канцлера Німеччини Ангели Меркель показує 34% підтримки, на 3% випереджаючи своїх головних конкурентів з Соціал-демократичної партії.

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Раніше повідомлялося, що глава німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі приїжджала в Москву для зустрічей з російськими чиновниками. При цьому Петрі відмовилася повідомити, з ким саме вона зустрічалася.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Німеччина Росія рейтинг партія
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