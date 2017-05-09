Юнкер розповів анекдот про війну Люксембургу проти Росії

За його словами, цим жартом він "заспокоює" Путіна.

Юнкер пожартував. European Parliament / Flickr

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зізнався, що використовує гумор для подолання агресії Росії.

Зокрема, він згадав анекдот про війну його рідного Люксембургу проти РФ, який раніше розповідав президенту Володимуру Путіну, щоб "заспокоїти" його.

"Я завжди кажу Путіну, щоб заспокоїти його: Чому Люксембург досі не напав на Росію? У нас немає місця, щоб розмістити стільки військовополонених", - сказав Юнкер.

Минулого року, Жан-Клод Юнкер відвідав Росію вперше з початку російської агресії проти України. Там він взяв участь в економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Під час цього візиту Юнкер нагадав Кремлю, що Україна суверенна і може обирати своє майбутнє. Також він наголосив, що Росія повинна повернути Києву контроль над східним кордоном. Без цього, за його словами, відновлення європейсько-російських відносин не можливе.