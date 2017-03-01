Юнкер пропонує країнам ЄС рухатися до тіснішої інтеграції з різною швидкістю - FT

Голова Єврокомісії створив план, який повинен зміцнити союз після Brexit.

Юнкер підготував план з варіантами подальшого розвитку ЄС. © European Council

Брюссель думає над тим, щоб дозволити країнам ЄС з "різною швидкістю" приймати рішення і рухатися в нампрямку більш тісного союзу після

Про це пише Financial Times з посиланням на проект подальшого розвитку ЄС, над яким працює президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. ВИдання вказує, що у документі він визначає п'ять довгострокових можливих напрямків для ЄС. Один з них передбачає, що різні країни-учасниці почнуть рух до більш тісної інтеграції у різний час. Цей підхід підтримує канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Країни ЄС вже по-різному інтегровані між собою. 19 з 28 країн використовують євро, в той час як Велика Британія і Ірландія лишаються за межами Шенгенської зони. Але велика залежність від політик, які не були прийняті анонімно, залишається спірною, особливо для бідніших східноєвропейських країн, які бояться втратити фінансову підтримку Брюсселя.

Ідея різної швидкості інтеграції може поділити країни ЄС, але вона також може дати поштовх для відновлення процесу зближення тих, хто до цього готовий.

Інший можливий напрям розвитку в плані Юнкера передбачає збереження чинної системи в ЄС. Якщо країни підтримають цей варіант, це повинно означати, що вони згодні зробити спільний стрибок вперед до тіснішої інтеграції. Ще один напрям Юнкера передбачає посилення співпраці країн, але лише в рамках спільного європейського ринку.

Видання пише, що повний проект Юнкера може бути оприлюднений сьогодні для того, щоб почати дискусію між європейськими столицями перед самітом в Римі, який відбудеться пізніше в березні. Лідери країн ЄС зберуться в столиці Італії з нагоди 60-річчя з дня заснування союзу.

Раніше про те, що президент Єврокомісії готує план подальшої інтеграції ЄС писало італійське видання La Repubblica. При цьому зазначалося, що якщо країни-учасниці попросять відкласти публікацію документа, Юнкер може піти у відставку з посади голови Єврокомісії. Джерела повідомили, що єврочиновник не хоче стояти на чолі європейського відомства в період занепаду союзу і лишиться, лише якщо європейські столиці погодяться з його зусиллями зберегти і зміцнити об'єднання.

Нещодавно також стало відомо, що Юнкер скептично оцінив перспективи розширення ЄС. Голова Єврокомісії пояснив, що жодна з країн-кандидатів не відповідає критеріям для вступу.