Юнкер може піти у відставку з посади голови Єврокомісії - La Repubblica

Видання пише, що все залежить від бажання країн ЄС прийняти його план інтеграції після Brexit.

Юнкер може піти у відставку. © European Council

Найближчі чотири тижні можуть виявитися доленосними для голови Єврокомісії Жана-Клода. Єврочиновник стоїть на роздоріжжі: або йому вдасться скерувати Євросоюз на бажаний шлях розвитку, який веде до міцного союзу, який буде ставити перед собою амбітні цілі, або ж Юнкер відмовиться керувати "занепадом Європи".

Про це з посиланням на власні джерела у Брюсселі пише італійське видання La Repubblica. Якщо голова Єврокомісії піде у відставку, його місце може зайняти один з його заступників. Вірогідно, це зробить фін Юркі Катайнен або нідерландець Франс Тіммерманс.

За інформацією видання, все вирішиться 8 березня, коли Єврокомісія оприлюднить так звану "Білу книгу" - проект перезапуску процесу євроінтеграції після виходу Великої Британії з союзу. Документ повинен з'явитися на передодні святкування 60-ї річниці з дня підписання Римського договору, яке відбудеться 25 березня в італійській столиці. La Repubblica пише, що Юнкер наполегливо працював над "Білою книгою", сподіваючись, що вона увійде в основу нової декларації про вектор розвитку ЄС, яку лідери країн-учасниць схвалять у Римі.

Але за даними італійського видання, низка європейських лідерів дали Юнкеру зрозуміти, що не хотіли б бачити його документ до виборів. Зокрема, La Repubblica пише, що таку позицію зайняв прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, якого в березні чекає політична сутичка з популістом Гертом Вільдерсом, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка теж готується до виборів цього року і не хотіла б втратити імідж європейського лідера.

"Першим вирішальним етапом, який вкаже на майбутнє голови Єврокомісії, стане його зустріч з канцлером Ангелою Меркель у Берліні післязавтра", - йдеться в статті.

Якщо вона попросить Юнкера відкласти публікацію "Білої книги" на потім, не виключено, що він вирішить піти у відставку. Звісно, погрози Юнкера звільнитися - не новина. За 19 років роботи на чолі уряду Люксембургу він неодноразово погрожував своїм звільненням. Але і не виключено, що цього разу його наміри серйозні.

Нещодавно Жан-Клод Юнкер заявляв, що настав час завершити ухвалення Угоди про асоціацію з Україною. Він привітав Європейський парламент з завершенням переговорів щодо механізму призупинення безвізових режимів, що блокував візову лібералізацію для Україні і Грузії.