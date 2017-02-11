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Європарламент затвердить механізм припинення безвізу наступного тижня - ЗМІ

11 лютого в 01:04

28 лютого в ЄС розпочнуться межінституційні переговори щодо надання безвізового режиму Україні.

Европарламент
Європарламент наступного тижня прийме важливий для безвиза документ
Flickr/European Parliament
Європейський парламент на наступному тижні остаточно затвердить механізм тимчасового призупинення безвізового режиму з третіми країнами, повідомив представник Європарламенту.

За його даними, скоріш за все, це відбудеться в понеділок, 13 лютого, передає "УНІАН".

"На початку роботи сесії, швидше за все, в понеділок, буде зроблено оголошення, що вже є корегендум (відредагований і переведений на всі офіційні мови ЄС законопроект), і, якщо не буде заперечень, рішення буде прийнято без голосування", - пояснив представник ЄП. За його даними, заперечень щодо цього питання не очікується.

"Європарламент вже голосував за цей законопроект у грудні, а зараз це просто вивірена і перекладена версія. Є зміни, але вони технічні та не впливають на зміст", - підкреслив він. Далі документ повинен бути затверджений Радою ЄС.

"Спочатку - в Комітеті постійних представників (COREPER), а потім на засіданні Ради ЄС від 27 лютого пунктом А, без обговорення. Після цього документ буде підписаний на засіданні Європарламенту 1-2 березня", - уточнили в Європарламенті.

За даними співрозмовника агентства, відразу після прийняття механізму Рада ЄС на наступний день, тобто 28 лютого, почнуться міжінституційні переговори щодо надання безвізового режиму Україні.

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Як повідомив раніше брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у своєму профілі в Twitter, Європейський парламент, Єврокомісія і Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні вже 28 лютого.

За матеріалами: УНІАН
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