Європарламент затвердить механізм припинення безвізу наступного тижня - ЗМІ

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

28 лютого в ЄС розпочнуться межінституційні переговори щодо надання безвізового режиму Україні.

Європарламент наступного тижня прийме важливий для безвиза документ Flickr/European Parliament

Європейський парламент на наступному тижні остаточно затвердить механізм тимчасового призупинення безвізового режиму з третіми країнами, повідомив представник Європарламенту.

За його даними, скоріш за все, це відбудеться в понеділок, 13 лютого, передає "УНІАН".

"На початку роботи сесії, швидше за все, в понеділок, буде зроблено оголошення, що вже є корегендум (відредагований і переведений на всі офіційні мови ЄС законопроект), і, якщо не буде заперечень, рішення буде прийнято без голосування", - пояснив представник ЄП. За його даними, заперечень щодо цього питання не очікується.

"Європарламент вже голосував за цей законопроект у грудні, а зараз це просто вивірена і перекладена версія. Є зміни, але вони технічні та не впливають на зміст", - підкреслив він. Далі документ повинен бути затверджений Радою ЄС.

"Спочатку - в Комітеті постійних представників (COREPER), а потім на засіданні Ради ЄС від 27 лютого пунктом А, без обговорення. Після цього документ буде підписаний на засіданні Європарламенту 1-2 березня", - уточнили в Європарламенті.

За даними співрозмовника агентства, відразу після прийняття механізму Рада ЄС на наступний день, тобто 28 лютого, почнуться міжінституційні переговори щодо надання безвізового режиму Україні.

Як повідомив раніше брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у своєму профілі в Twitter, Європейський парламент, Єврокомісія і Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні вже 28 лютого.