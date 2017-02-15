Європарламент ратифікував торгову угоду з Канадою

Договір набуде чинності після його ратифікації в парламенті Канади.

Не дивлячись на критику евроскептических партій, Європарламент ратифікував ЗВТ з Канадою Flickr/European Parliament

Європейський парламент зміг ратифікувати зону вільної торгівлі з Канадою , незважаючи на зростання протекціоністських настроїв у світі. Договір набуде чинності протягом найближчих тижнів, коли його схвалить парламент Канади, повідомляє Bloomberg

Незважаючи на критику ультраправих і ультралівих партій у Європарламенті, договір про зону вільної торгівлі з однією з найбільших економік світу вдалося ратифікувати. Рішення було прийнято 408 голосами "за", "проти" проголосувало 254 депутати.

Раніше повідомлялося, що нижня палата парламенту Канади ратифікувала. Надалі її має підтримати також Сенат і підписати генерал-губернатор Канади.