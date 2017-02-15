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Європарламент ратифікував торгову угоду з Канадою

15 лютого в 17:22

Договір набуде чинності після його ратифікації в парламенті Канади.

Европарламент
Не дивлячись на критику евроскептических партій, Європарламент ратифікував ЗВТ з Канадою
Flickr/European Parliament
Європейський парламент зміг ратифікувати зону вільної торгівлі з Канадою, незважаючи на зростання протекціоністських настроїв у світі. Договір набуде чинності протягом найближчих тижнів, коли його схвалить парламент Канади, повідомляє Bloomberg.

Незважаючи на критику ультраправих і ультралівих партій у Європарламенті, договір про зону вільної торгівлі з однією з найбільших економік світу вдалося ратифікувати. Рішення було прийнято 408 голосами "за", "проти" проголосувало 254 депутати.

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Раніше повідомлялося, що нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Україною. Надалі її має підтримати також Сенат і підписати генерал-губернатор Канади.

За матеріалами: DT.UA
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Теги парламент торгівля договір Європарламент Європа
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