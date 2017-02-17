Європарламент підтримав ідею створення спільної армії ЄС

Резолюція, схвалена Європарламентом, пропонує централізацію ЄС.
"За" резолюцію проголосували 283 євродепутата при 269 голосах "проти" і 83 утрималися, повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".
"Схвалення Європарламенту може означати початок реформи основного договору ЄС. По суті Верхофстадт пропонує обмеження або навіть повну ліквідацію права країн-членів Європейського союзу відмовлятися від виконання колективних рішень", - сказано в повідомленні.
Що стосується загальної армії ЄС, то обговорення можливості створення спільних збройних сил європейського об'єднання почалися ще в 2015 році, через агресію Росії проти України. Зокрема, Єврокомісія запевняла, що підтримує створення єдиної армії ЄС. У відомстві зазначали, що єдина європейська армія "дасть чіткий сигнал Росії" до розуміння того, що ЄС як організація серйозно ставиться до відстоювання цінностей Євросоюзу.Русская служба Би-би-си