Європарламент підтримав ідею створення спільної армії ЄС

Резолюція, схвалена Європарламентом, пропонує централізацію ЄС.

В ЄС не проти створити єдину армію eu2013.lt

Європарламент підтримав резолюцію про посилення централізації Європейського союзу, створення посади міністра фінансів ЄС і спільної європейської армії. Резолюцію запропонував екс-прем'єр Бельгії і відповідальний за переговори про Brexit Гі Верхофстадт.

"За" резолюцію проголосували 283 євродепутата при 269 голосах "проти" і 83 утрималися, повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".

"Схвалення Європарламенту може означати початок реформи основного договору ЄС. По суті Верхофстадт пропонує обмеження або навіть повну ліквідацію права країн-членів Європейського союзу відмовлятися від виконання колективних рішень", - сказано в повідомленні.

Що стосується загальної армії ЄС, то обговорення можливості створення спільних збройних сил європейського об'єднання почалися ще в 2015 році, через агресію Росії проти України. Зокрема, Єврокомісія запевняла, що підтримує створення єдиної армії ЄС. У відомстві зазначали, що єдина європейська армія "дасть чіткий сигнал Росії" до розуміння того, що ЄС як організація серйозно ставиться до відстоювання цінностей Євросоюзу.