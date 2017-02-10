Як дострокові вибори в Італії можуть дати шанс популістам – Bloomberg

Головні питання про майбутні вибори в Італії.

Ренці виступає головним ініціатором дострокових виборів, але перемогти на них можуть "П'ять зірок" Facebook/Matteo Renzi

Італія може стати ще однією європейською державою, поряд з Німеччиною, Францією та Нідерландами, у якій популісти спробують прийти до влади в цьому році. Незважаючи на те, що наступні вибори в Італії мають відбутися тільки в 2018, деякі партії вимагають рішення про дострокові вибори. Популістська партія "П'яти зірок", яка хоче вийти з єврозони, має всі шанси прийти до влади.

Журналісти Джон Фолейн і Чіара Елбанис у своїй статті на Bloomberg відповіли на основні питання щодо наступних виборів в Італії.

1. Чому рішення суду робить дострокові вибори більш реальними?

Конституційний суд Італії прибрав кілька змін у виборчому законі, які запровадив попередній прем'єр-міністр Маттео Ренці. Це означає, що вибори в нижню палату парламенту будуть знову проводитися за пропорційною системою, як і в Сенаті.

2. Хто хоче дострокових виборів?

Ренці, "П'ять зірок" і ультраправа "Ліга півночі". Ренці пішов з посади прем'єр-міністра після провалу організованого ним референдуму про обмеження прав Сенату. Але він досі керує Демократичною партією і хоче повернути собі владу. Його прихильники кажуть, що Італія має права обрати новий парламент, який буде при владі п'ять років, щоб встигнути провести реформи. "П'ять зірок" закликали до виборів відразу після референдуму Ренці. Вони хочуть виборів, тому що зараз їх рейтинг майже зрівнявся з Демократичною партією.

3. Хто не хоче дострокових виборів?

Частина Демократичної партії, яка оспорює лідерство Ренці в партії і кілька керівників партії, які вважають, що він дуже поспішає. Також не хоче виборів правоцентристська "Вперед Італія", заснована екс-прем'єром Сильвіо Берлусконі. Берлусконі не поспішає з виборами, оскільки він очікує рішення Європейського суду з прав людини. Екс-прем'єр звернувся до суду після заборони в Італії на публічну діяльність, накладену за махінації з ухиленням від податків.

4. Коли буде зрозуміло про правила дострокових виборів?

Партії очікують детального рішення Конституційного суду, яке повинен вийти в кінці лютого. Він може закликати змінити виборчі системи як можна швидше.

5. Коли можуть відбутися дострокові вибори?

Ренці наполягає на виборах до середини червня. Один з варіантів, як він може це здійснити – попросити прем'єра, який входить в його партію, піти у відставку. Прем'єру буде складно відмовити, оскільки він близький друг і прихильник Ренці. Однак Ренці не буде і сильно поспішати. Можливо він спробує умовити інші партії таки прийняти зміни до виборчого законодавства.

6. Можуть перемогти "П'ять зірок"?

Це залежить від того, наскільки мейнстрімні партії домовляться про зміну виборчої системи. Соціальні опитування показують, що жодна партія не набере 40%, які необхідні для автоматичного більшості в парламенті. Навіть якщо "П'ять зірок" переможуть, то вони зможуть прийти до влади тільки за допомогою коаліції з іншими політичними силами. У той же час "П'ять зірок" спростовують чутки, що вони ведуть переговори про спільний уряд з іншими партіями, особливо "Лігою півночі".

7. Хто ж тоді прийде до влади в Італії?

Враховуючи, що жодна з партій не набере 40%, уряд буде сформований коаліцією. Найбільш вірогідні союзи партії Ренці, центристів і "Вперед Італія". Однак може статися і найгірший сценарій, коли партії не зможуть домовитися про коаліцію.

Раніше прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці оголосив про намір покинути свій пост після того, як італійці відкинули на референдумі запропоновану ним конституційну реформу. У свою чергу, Маттарелла переконавдо прийняття нового бюджету країни.

Нагадаємо, в Італії відбувся референдум по внесенню змін до Конституції. 59% виборців не підтримали урядову ініціативу. Явка на референдумі перевищила 68%.