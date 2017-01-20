Війська країн Західної Африки призупинили вторгнення до Гамбії

Президенту Гамбії Джамме хочуть дати ще один шанс добровільно полишити свою посаду.

Армія Сенегалу призупинила операцію в Гамбії на період переговорів haqqin.az

Об'єднані збройні сили Західної Африки оголосили про припинення військової операції з, щоб надати останню можливість мирно врегулювати політичну кризу, яка виникла у країні.

Як повідомляє "Російська служба BBC", нові посередницькі переговори очолить президент Гвінеї Альфа Конде, оскільки напередодні переговори між нинішнім президентом Гамбії Яйею Джамме та президентом Мавританії Мохамедом Ульд Абдель Азізом завершилися безрезультатно.

Раніше Економічне співтовариство західноафриканських держав (ЕКОВАС) продовжило термін дії ультиматуму Яйі Джамме з вимогою добровільно залишити президентську посаду до полудня п'ятниці, погрожуючи застосувати військову силу у разі відмови.

В ніч на 20 січня Армія Сенегалу увійшла на територію сусідньої Гамбії з метою передачі влади новообраному президенту Адамі Барроу.

Операція повинна примусити колишнього президента країни Яйю Джамме поступитися влада Адамі Барроу. Про участь у військовій кампанії заявили також Нігерія і Гана.

1 грудня 2016 року в Гамбії відбулися президентські вибори, в яких виграв Барроу, набравши 45,5%. Однак президент Джамме відмовився визнати підсумки голосування і передати владу. Він запровадив в країні надзвичайний стан.

Рада Безпеки ООН 19 січня одностайно виступила за передачу влади в Гамбії Адамі Барроу, висловивши повну підтримку зусиллям Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) щодо виконання "волі народу Гамбії, відображеної в результатах виборів 1 грудня".