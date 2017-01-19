Виступ Си Цзиньпіна в Давосі підтвердив, що світ перевернувся - Newsweek

Америка на чолі з Трампом все більше здається безвідповідальним спостерігачем, а Китай - гарантом світової економічної стабільності.

Китай поступово займає роль світового економічного лідера. weforum.org

Які великі зміни можуть відбутися всього за десятиліття. Ще в середині 2000-хкритикували як безвідповідального брокера. А тепер він став стрижнем світової економічної стабільності.

Про це в статті для Newsweek пише дослідник Інституту Брукінгса Бессма Момані, додаючи, що ця нова реальність відкрилася багатьом, коли лідер КНР Си Цзиньпін вийшов на сцену, щоб виступити на захисті економічної глобалізації і міжнародної співпраці у вирішенні проблем, які загрожують світовому процвітанню і зростанню. його слова прозвучали дуже контрастно до слів наступного президента США Дональда Трампа, який жалівся на несправедливі правила гри в глобальній економіці, які все ж дозволили Америці піднятися на вершину.

"Якщо виступ Си Цзиньпіна перед давоським клубом економічних і політичних еліт - це індикатор того, що нас чекає в 2017 році, то Китай може стати найбільш сильним голосом, який проголошує соціальну і економічну користь від глобалізації, запрошуючи країни приєднуватися до договорів про вільну торгівлю, інвестуючи в країни, що розвиваються, щоб вони отримали доступ до ринків", - йдеться в статті.

Той самий Китай - країна, яка розвивається і в якій мільйони людей живуть в бідності, тепер стала чемпіоном світової економічної глобалізації.

"Очевидно, ми живемо в світі, який перекинувся з ніг на голову", - пише Момані.

Вона зауважує, що від фінансів до торгівлі, схоже, Америка на чолі з Трампом більше не буде грати роль того, хто забезпечує дотримання ліберальних правил і норм, яка колись йшла на користь країні. Замість цього китай Си Цзиньпіна пропонує з'єднати Азію, Європу і Африку в рамках проекту "Шовковий шлях". Цей проект нагадує "План Маршалла", запропонований Європі з боку США. Си описує його як амбітну програму зовнішньої допомоги, яка принесе інвестиції, економічне зростання і відкриті торговельні шляхи ринкам, що розвиваються. Китайський лідер підтвердив, що його країна відкрита для торгівлі і запрошує світ скористатися перевагами її ринку, найбільшої економіки, яка розвивається у світі. І все це озвучено якраз тоді, коли в США говорять про протекціонізм і розрив торговельних угод.

Більше того, Си Цзиньпін розповів, що його країна намагається скоротити свою залежність від масового виробництва, диверсифікує економіку і стимулює внутрішнє споживання, яке сприяє зростанню ВВП. Таким чином, Америка Трампа все більше здається безвідповідальним спостерігачем, а Китай дедалі більше стає сходим на гаранта глобальної економічної стабільності.

"Може наступного року Всесвітній економічний форум пройде на китайському гірнолижному курорті Ябулі, що стало б підтвердженням перевороту у світі", - іронізує автор.

Під час виступу Си Цзиньпін запропонував переформатувати глобалізацію, оскільки в цьому процесі, на його думку, бракує рівності між країнами.

Нагадаємо, що сьогоднішня поява Си Цзиньпіна в Давосі - це перший в історії випадок, коли лідер Китаю взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Видання Bloomberg писало, що він займе роль "немилого лідера бізнес еліт", виступивши чемпіоном і адвокатом процесу глобалізації.