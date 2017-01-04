Великобританія призначила нового посла в ЄС

Тім Барроу раніше очолював дипломатичні місії Сполученого Королества в Україні і Росії.

Тім Барроу замінить противника Brexit Айвана Роджерса на посаді посла Великобританії в ЄС BBC

Новим посломв Європейському Союзі стане колишній глава дипломатичної місії Сполученого Королівства в Росії Тім Барроу.

Він змінить Айвана Роджерса, який залишив посаду посла у ЄС раніше запланованого терміну, повідомляє BBC.

Останнім часом Роджерс, який очолював британське посольство в ЄС, зазнавав критики з боку парламентаріїв за свої різкі висловлювання про Brexit.

Очікується, що новий посол гратиме ключову роль у переговорах про вихід Великобританії з ЄС. У той же час, Барроу теж складно назвати палким прихильником Brexit, відзначає видання.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон позитивно відгукнувся про призначення Барроу послом в ЄС, назвавши його "прекрасним і поважним дипломатом".

Fantastic to have Tim Barrow as new UK Representative to EU. A brilliant and highly respected diplomat who will get the best deal for the UK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 січня 2017 р.

Тім Барроу працював послом в Росії з 2011 по 2015 рік, а з 2006 по 2008 рік очолював британське посольство в Україні.

Напередодні повідомлялося, що посол Великобританії в Євросоюзі Айван Роджерс покинув свій пост за рік до запланованого терміну у зв'язку з незгодою з виходом Королівства з ЄС.

Нагадаємо, що прихильники так званого Brexit перемогли у Великії Британії за результатами референдуму про збереження членства країни в Євросоюзі. Так, за вихід з ЄС проголосували 51,9, тоді як за збереження членства – 48,1%. При цьому Шотландія, Північна Ірландія і Гібралтар проголосували за те, щоб залишатися в ЄС.