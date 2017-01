Великобританія призначила нового посла в ЄС

Новим посломв Європейському Союзі стане колишній глава дипломатичної місії Сполученого Королівства в Росії Тім Барроу.

Він змінить Айвана Роджерса, який залишив посаду посла у ЄС раніше запланованого терміну, повідомляє BBC.

Останнім часом Роджерс, який очолював британське посольство в ЄС, зазнавав критики з боку парламентаріїв за свої різкі висловлювання про Brexit.

Очікується, що новий посол гратиме ключову роль у переговорах про вихід Великобританії з ЄС. У той же час, Барроу теж складно назвати палким прихильником Brexit, відзначає видання.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон позитивно відгукнувся про призначення Барроу послом в ЄС, назвавши його "прекрасним і поважним дипломатом".

Fantastic to have Tim Barrow as new UK Representative to EU. A brilliant and highly respected diplomat who will get the best deal for the UK