В рлавах ІДІЛ на Близькому Сході воюють 3 тисячі європейців

Основним "постачальником" бойовиків вважається Франція.
Серед бойовиків – 3 тис. жителів європейських країн, 700 з яких – вихідці з Франції, які воюють на боці ІДІЛ в Сирії та Іраку, заявив голова координаційної групи по боротьбі з тероризмом (UCLAT) у Франції Лоїк Гарньє в інтерв'ю виданню Le Figaro.
"За оцінками, число французів або жителів Франції в цьому районі оцінюється в 700, число, імовірно, померлих співвітчизників — 232", — заявив Гарньє.
"Навіть незважаючи на те, що Бельгія найбільш представлена (у рядах бойовиків ІДІЛ — ред.) у співвідношенні з чисельністю населення країни, Франція, як і раніше залишається головною країною, що надає військовий контингент (для терористів — ред.) з усього Євросоюзу", — додав Гарньє.
За словами Гарньє, на території Франції перебуває близько 200 осіб, які повернулися з Близького Сходу і воювали там на стороні бойовиків.
Нагадаємо, що у Франції у зв'язку з високою загрозою до липня 2017 року буде діяти режим надзвичайного стану.DT.UA