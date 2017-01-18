В рлавах ІДІЛ на Близькому Сході воюють 3 тисячі європейців

Основним "постачальником" бойовиків вважається Франція.

Серед бойовиків ИГИЛ - тисячі європейців dailycaller.com

В лавах терористичного угруповання ІДІЛ на Близькому Сході воюють 12 тисяч іноземців. У 2015 році їх було близько 30 тисяч.

Серед бойовиків – 3 тис. жителів європейських країн, 700 з яких – вихідці з Франції, які воюють на боці ІДІЛ в Сирії та Іраку, заявив голова координаційної групи по боротьбі з тероризмом (UCLAT) у Франції Лоїк Гарньє в інтерв'ю виданню Le Figaro.

"За оцінками, число французів або жителів Франції в цьому районі оцінюється в 700, число, імовірно, померлих співвітчизників — 232", — заявив Гарньє.

"Навіть незважаючи на те, що Бельгія найбільш представлена (у рядах бойовиків ІДІЛ — ред.) у співвідношенні з чисельністю населення країни, Франція, як і раніше залишається головною країною, що надає військовий контингент (для терористів — ред.) з усього Євросоюзу", — додав Гарньє.

За словами Гарньє, на території Франції перебуває близько 200 осіб, які повернулися з Близького Сходу і воювали там на стороні бойовиків.

Нагадаємо, що у Франції у зв'язку з високою загрозою до липня 2017 року буде діяти режим надзвичайного стану.