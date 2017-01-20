В ООН представили новий план по біженцям у Європі

На допомогу біженцям в рамках програми на 2017 рік необхідно 690 млн доларів.

ООН запросила сотні мільйонів доларів на допомогу біженцям

В ООН представлений новий план по наданню допомоги біженцям і мігрантам в Європі , який реалізовуватимуть Управління Верховного комісара ООН у справах біженців(УВКБ ООН) та Міжнародна організація з міграції (МОМ). На ці цілі в 2017 році ООН запросила у донорів 690 млн доларів.

Передбачається, що допомогою в 2017 році в рамках цього плану будуть охоплені 340 тисяч біженців і мігрантів, повідомляє Центр новин ООН.

Новий план покликаний зміцнити зусилля урядів регіону щодо забезпечення безпечного доступу людей до механізмів подачі заявок на притулок, а також з надання правої допомоги і захисту для біженців та мігрантів.

Документ містить цілий ряд положень, спрямованих на задоволення особливих потреб жінок, а також дітей, які опинились в Європі без супроводу дорослих. В УВКБ нагадали, що в 2016 році в Італію прибуло безпрецедентно високу кількість дітей без супроводу дорослих – понад 25 тисяч. Це в два рази більше, ніж у 2015 році.

У програмі сказано і про важливість довгострокових рішень з облаштування біженців і мігрантів, у тому числі про необхідність розробляти заходи по переселенню людей і возз'єднання сімей. Частина коштів в рамках фінансування нової стратегії буде спрямована на проекти з добровільного повернення мігрантів на батьківщину.

"В останні два роки Європа стикалася з багатьма проблемами у зв'язку з облаштуванням 1,3 мільйона біженців і мігрантів, які прибули в країни регіону. Новий план покликаний стати робочим інструментом, що забезпечує більш ефективні та скоординовані заходи у 2017 році", - заявив керівник європейського бюро УВКБ Венсан Коштель.

Раніше німецький канцлер Ангела Меркель визнала помилки Німеччини і ЄС стосовно кризи біженців. На її думку, влада "надто довго ігнорувала цю проблему".