В обличчя кандидату у президенти Франції метнули яйце

Еммануель Макрон поставився до інциденту спокійно.

Макрон не став брати приклад з Януковича Wikimedia commons

Невідомий кинув яйце в кандидата у президенти Франції, поціливши політику в лоба, повідомляє BFM TV

Інцидент стався під час спілкування політика з відвідувачами сільськогосподарської ярмарки у виставковому центрі Парижа в середу, 1 березня.

Охоронці Макрона не стали ловити метальника. Сам кандидат у президенти поставився до інциденту спокійно, заявивши, що подібні акції вже стали "частиною політичного життя Франції".

"Ми пропонуємо вирішення нагальних проблем, і ми можемо їх обговорити. Коли точки зору розходяться з деяких питань, хтось відразу починає кидати яйця", – зазначив політик.

Як повідомляють французькі ЗМІ, Макрон вже зазнавав "яєчних атак": у червні минулого року колишнього міністра економіки закидали яйцями у передмісті Парижа.

Нагадаємо, президент Франції Франсуа Олланд вирішив не балотуватися на другий термін на виборах у 2017 році.

Вибори президента у Франції пройдуть у два раунди - 23 квітня і 7 травня. Основними претендентами на крісло глави держави є незалежний кандидат Еммануель Макрон, кандидат від партії "Республіканці" Франсуа Фійон і лідер право-популістського "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".