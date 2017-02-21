В Кремлі готуються до останніх президентських виборів Путіна – ЗМІ

В адміністрації не бачать конкурентів Путіна і вважають вибори референдумом про довіру президентові.
Видання пише, що в Кремлі не бачать конкурентів Путіну і тому розглядають президентські вибори скоріше як референдум довіри до чинного президента. Тому головним завданням в адміністрації президента вважають підвищення явки. При цьому, у Кремлі розраховують домогтися результату вище, ніж на виборах 2012 року, як у показниках Путіна, так і в явці.схвалювало 81% населення країни, не схвалювали – 19%. РБК