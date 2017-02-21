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В Кремлі готуються до останніх президентських виборів Путіна – ЗМІ

21 лютого в 09:48

В адміністрації не бачать конкурентів Путіна і вважають вибори референдумом про довіру президентові.

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Путін залишиться ще на один президентський термін
Сайт президента России
В Кремлі готуються до президентських виборів в 2018 році, в яких буде брати участь Володимир Путін. Причому ці вибори стануть останніми для чинного російського президента, оскільки він не буде змінювати конституцію під себе, пише російське видання РБК, посилаючись на свої джерела серед оточення президента.

Видання пише, що в Кремлі не бачать конкурентів Путіну і тому розглядають президентські вибори скоріше як референдум довіри до чинного президента. Тому головним завданням в адміністрації президента вважають підвищення явки. При цьому, у Кремлі розраховують домогтися результату вище, ніж на виборах 2012 року, як у показниках Путіна, так і в явці.

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В минулому році дії президента РФ Путіна схвалювало 81% населення країни, не схвалювали – 19%.

За матеріалами: РБК
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Теги президент Путін вибори Кремль Росія
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