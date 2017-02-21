В Кремлі готуються до останніх президентських виборів Путіна – ЗМІ

В адміністрації не бачать конкурентів Путіна і вважають вибори референдумом про довіру президентові.

Путін залишиться ще на один президентський термін Сайт президента России

В Кремлі готуються до президентських виборів в 2018 році, в яких буде брати участь. Причому ці вибори стануть останніми для чинного російського президента, оскільки він не буде змінювати конституцію під себе, пише російське видання РБК , посилаючись на свої джерела серед оточення президента.

Видання пише, що в Кремлі не бачать конкурентів Путіну і тому розглядають президентські вибори скоріше як референдум довіри до чинного президента. Тому головним завданням в адміністрації президента вважають підвищення явки. При цьому, у Кремлі розраховують домогтися результату вище, ніж на виборах 2012 року, як у показниках Путіна, так і в явці.