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В Ізраїлі запропонували військовий союз арабським країнам проти Ірану

28 лютого в 16:20

Союз міг би бути схожим на НАТО.

Израиль
Ізраїль готовий об'єднатися з арабськими країнами проти Ірану
http://ieshua.org/
Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що настав час сформувати союз помірних сил проти агресії Ірану в регіоні. Ліберман стверджує, що помірні сунітські держави зрозуміли, що головною загрозою для них є не Ізраїль, а Іран, пише Die Welt.

Міністр пропонує створити союз на кшталт НАТО, в якому буде підтримуватися колективна безпека регіону. За словами Лібермана, в союзі можуть бути іудеї, мусульмани і християни.

При цьому міністр вважає, що арабські держави більше потребують Ізраїлю, ніж він їх. Арабські країни могли б отримати від Ізраїлю сучасні розробки і широкий досвід, якого у них немає.

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Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході про створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.

За матеріалами: DT.UA
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Теги союз Ізраїль Іран НАТО
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