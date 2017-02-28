В Ізраїлі запропонували військовий союз арабським країнам проти Ірану

Союз міг би бути схожим на НАТО.

Ізраїль готовий об'єднатися з арабськими країнами проти Ірану http://ieshua.org/

Міністр оборониАвігдор Ліберман заявив, що настав час сформувати союз помірних сил проти агресії Ірану в регіоні. Ліберман стверджує, що помірні сунітські держави зрозуміли, що головною загрозою для них є не Ізраїль, а Іран, пише Die Welt

Міністр пропонує створити союз на кшталт НАТО, в якому буде підтримуватися колективна безпека регіону. За словами Лібермана, в союзі можуть бути іудеї, мусульмани і християни.

При цьому міністр вважає, що арабські держави більше потребують Ізраїлю, ніж він їх. Арабські країни могли б отримати від Ізраїлю сучасні розробки і широкий досвід, якого у них немає.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа проводить переговори зі своїми союзниками на Близькому Сході про. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану.