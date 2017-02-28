В Ізраїлі запропонували військовий союз арабським країнам проти Ірану

Союз міг би бути схожим на НАТО.
Міністр пропонує створити союз на кшталт НАТО, в якому буде підтримуватися колективна безпека регіону. За словами Лібермана, в союзі можуть бути іудеї, мусульмани і християни.
При цьому міністр вважає, що арабські держави більше потребують Ізраїлю, ніж він їх. Арабські країни могли б отримати від Ізраїлю сучасні розробки і широкий досвід, якого у них немає.створення оборонного союзу в регіоні. Союз міг би передбачати обмін інформацією між арабськими країнами та Ізраїлем, і стати стримуючим фактором для Ірану. DT.UA