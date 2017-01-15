В Ірані заперечують перегляд умов ядерної угоди із США

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Перешкодити виконанню угоди не має навіть вступ на посаду її супротивника - новообраного президента США Дональда Трампа.

Іран погрожує спалити ядерну угоду з США у разі її розірвання korrespondent.net

Заступник Міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив про те, що, навіть з урахуванням вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа. З відповідною заявою політик виступив у Тегерані напередодні першої річниці реалізації угоди в неділю, 15 січня.

"Нова адміністрація США не може відмовитися від угоди", - підкреслив Аракчі.

Він також додав, що у Вашингтона є міжнародні зобов'язання щодо цієї угоди. І повторив попередню заяву верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

"Якщо вони (США – ред.) розірвуть договір, ми його спалимо", - заявив Аракчі.

За словами заступника міністра, подальші переговори із США з питань угоди виключені.

"Наші ядерні переговори з американцями завершені, у нас немає ніяких інших політичних переговорів з ними. Ми вважаємо, що все завершено", - зазначив він.

Під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп повідомляв про можливість розірвання або перегляду угоди з обмеження атомних програм Ірану в обмін на скасування санкцій. Трамп також піддавав критиці угоду, так як вона, на його думку, дозволяла Ірану занадто багато.

Угода з ядерної програми Ірану була досягнута 14 липня 2015 року. В ній Тегеран погодився на низку поступок за масштабами своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій.

На початку листопада президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити санкції США проти Ірану ще на один рік. Йдеться про санкції, введені США проти Ірану в 1979 році після того, як під час Ісламської революції 50 американських дипломатів опинилися в іранському полоні.

Як писало видання Financial Times, перехідна команда Трампа хоче ввести нові санкції проти Ірану. Серед можливих варіантів, за що на цей раз Вашингтон може покарати Тегеран, розглядаються сценарії тиску через програми розробки балістичних ракет або за порушення прав людини.