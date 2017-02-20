В Гібралтарі за борги заарештували яхту російського мультимільярдера

Німецька верф планує стягнути з олігарха з РФ понад 15 млн євро боргів за будівництво однієї з найбільших яхт у світі.

Одна з найбільших у світі яхт заарештовано за борги Википедия

В Гібралтарі арештована одна з найбільших яхт у світі, вітрильник Sailing Yacht A, побудований в Німеччині за замовленням мультимільярдера з РФ Андрія Мельниченка. Арешт на судно накладено через фінансовы претензії верфі Nobiskrug з Кіля.

Вітрильник довжиною 142,8 метра спущений на воду в Кілі в 2015 році. На початку лютого 2017 року судно вийшло з Кіля і попрямувало в Картахену (Іспанія) для проведення оздоблювальних робіт. Під час зупинки для дозаправки в Гібралтарі яхта була заарештована місцевою владою за запитом німецьких суднобудівників, повідомляє "ТАСС" з посиланням на німецьку телерадіокомпанію Norddeutscher Rundfunk. Телеканал повідомив, що олігарх Мельниченко не сплатив верфі 15,3 млн євро. Власники верфі вдалися до різких заходів і наклали на яхту арешт.

Представники Мельниченка заявляють, що перевели гроші на спеціальний депозитний рахунок верфі ще до арешту яхти.

Sailing Yacht A - одна з найбільших у світі вітрильних яхт, вартість якої оцінюється в €400 млн. Вона була створена за замовленням основного акціонера компаній АТ "Сибірська вугільна енергетична компанія", ТОВ "Сибірська генеруюча компанія" і групи "Єврохім" Андрія Мельниченка. Статок підприємця оцінюється більш ніж в 13 млрд доларів.

Найбільша в світі яхта Dilbar вартістю 600 млн доларів належить російському мільярдерові узбецького походження Алішеру Усманову, який входить у трійку найбагатших людей в РФ.