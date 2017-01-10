В Британії може з'явитися аналог "закону Магнітського"

Проект британського "закону Магнітського" обговорюється як поправка до ширшої частини законодавства під назвою "Акт кримінальних фінансів".

У Великій Британії може з’явитися аналог “закону Магнітського” elfagr.org

У Великій Британії обговорюють аналогічний американському "закону Магнітського" законопроект, який дозволяє судам вводити візові заборони і заморожувати активи російських чиновників, яких звинувачують у порушенні прав людини.

"Поведінка Росії протягом останніх двох років настільки шокує, що стало можливим навіть переконати виконавчу владу, що це буде правильним кроком", - сказав генеральний директор Hermitage Capital Білл Броудер, передає "Голос Америки".

Проект британського "закону Магнітського" обговорюється як поправка до ширшої частини законодавства під назвою "Акт кримінальних фінансів". Також зростає тиск на інші європейські країни наслідувати британський приклад.

"Акт покликаний розширити сферу застосування законів, що стосуються Магнітського, щоб перенести їх у набагато глобальніший контекст", - сказав керівник програми щодо Росії в аналітичній групі "Товариство Генрі Джексона" Ендрю Фоксолл.

"Закон Магнітського" був прийнятий в грудні 2012 року. Приводом для його прийняття стала смерть юриста Сергія Магнітського в московському СІЗО в 2009 році.

США включають у цей список людей, яких вважають причетними до порушення прав людини в РФ. Їм заборонено в'їзд до США, їхні активи на території країни заморожуються. Наприкінці грудня 2016 року президент США Барак Обама поширив дію "закону Магнітського" на весь світ. Таким чином, активи фігурантів заморожуються у всіх країнах світу.