Уряд Японії схвалив рекордний військовий бюджет на 44 млрд доларів

У новому році Токіо хоче закупити для своїх ВМФ кілька нових кораблів та поліпшити систему ПРО.

Японія бажає істотно збільшити військові витрати

Кабінет міністрівсхвалив рекордний військовий бюджет в 5,13 трлн ієн (43,6 млрд доларів) на наступний фінансовий рік.

Як повідомляє Російська служба BBC, нового року в Токіо, мають намір, зокрема, закупити 5 великих патрульних кораблів та удосконалити систему ПРО.

Наголошується, що загальний обсяг японського бюджету на наступний рік складе 97,5 трлн ієн (830 млрд доларів). Новий бюджет набуде чинності з початку нового фінансового року, 1 квітня 2017 року. Для його вступу в силу буде потрібне схвалення парламенту.

Раніше повідомлялося, що японський уряд при розгляді поправок до діючого державного бюджету в середині грудня планує виділити ще 200 мільярдів ієн (близько 2 млрд. доларів) на зміцнення власної системи протиракетної оборони (ПРО). Планується, що кошти в основному витратять на закупівлю вдосконалених ракет для мобільних ПРО комплексів Patriot PAC-3

Видатки на оборону в Японії стали рости з 2013 року, після повернення до влади нинішнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Абе і його політична сила пропонує вилучити статтю 9 конституції, яка була внесена в 1947 році. У ній йдеться про те, що Японія відмовляється від війни як методу вирішення міжнародних спорів і від створення власних сухопутних військ, флоту та військово-повітряних сил.

Військові витрати Токіо ростуть на тлі територіальних спорів з КНР та РФ, а також розвитку північнокорейської ядерної програми.