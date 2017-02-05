Уряд Румунії скасував скандальний указ про ослаблення боротьби з корупцією

Протестувальники продовжують вимагати відставки уряду.
Відповідне рішення було прийнято на екстреному засіданні уряду в неділю, 5 лютого, передає BBC Україна.
Напередодні румунський прем'єр Сорін Гриндяну заявив про готовність відкликати проект постанови, що викликала масові протести в Бухаресті та інших містах.
Якщо б указ набрав чинності, амністію міг би отримали, зокрема, глава правлячої Соціал-демократичної партії Лівіу Драгнєв, засуджений умовно у справі про корупцію, а також медіамагнат Дан Войкулеску, який отримав 10 років за відмивання грошей.
Дев'ять західних країн, зокрема Німеччина, Франція та США, висловили стурбованість указом. На їхню думку, він міг би підірвати партнерство з Румунією в рамках ЄС і НАТО.
Тим часом, протести у Румунії тривають, учасники вимагають відставки уряду.
Нагадаємо, 1 лютого уряд Румунії прийняв постанову про амністію корупціонерів. Одне з розпоряджень передбачає зняття судимостей з засуджених до умовних термінів. Крім того, амністії підлягають засуджені на корупційні злочини на строк до п'яти років, а також матері неповнолітніх дітей. Згідно одній з постанов, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро.
Ініціативи уряду викликали масове невдоволення громадян. протести у Бухаресті та інших румунських містах взяли участь сотні тисяч осіб.BBC Україна