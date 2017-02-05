Уряд Румунії скасував скандальний указ про ослаблення боротьби з корупцією

Протестувальники продовжують вимагати відставки уряду.

Учасники протестів Румунії домоглися скасування "корупційних" указів Укрінформ

Урядприйняв рішення скасувати свою скандальну постанову про декриміналізацію низки корупційних злочинів та амністію для засуджених корупціонерів.

Відповідне рішення було прийнято на екстреному засіданні уряду в неділю, 5 лютого, передає BBC Україна.

Напередодні румунський прем'єр Сорін Гриндяну заявив про готовність відкликати проект постанови, що викликала масові протести в Бухаресті та інших містах.

Якщо б указ набрав чинності, амністію міг би отримали, зокрема, глава правлячої Соціал-демократичної партії Лівіу Драгнєв, засуджений умовно у справі про корупцію, а також медіамагнат Дан Войкулеску, який отримав 10 років за відмивання грошей.

Дев'ять західних країн, зокрема Німеччина, Франція та США, висловили стурбованість указом. На їхню думку, він міг би підірвати партнерство з Румунією в рамках ЄС і НАТО.

Тим часом, протести у Румунії тривають, учасники вимагають відставки уряду.

Нагадаємо, 1 лютого уряд Румунії прийняв постанову про амністію корупціонерів. Одне з розпоряджень передбачає зняття судимостей з засуджених до умовних термінів. Крім того, амністії підлягають засуджені на корупційні злочини на строк до п'яти років, а також матері неповнолітніх дітей. Згідно одній з постанов, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро.

Ініціативи уряду викликали масове невдоволення громадян. протести у Бухаресті та інших румунських містах взяли участь сотні тисяч осіб.