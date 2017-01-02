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Українців у Туреччині просять дотримуватися заходів безпеки

2 січня в 01:38

Посольство України в Туреччині рекомендує не затримуватися в місцях великого скупчення людей.

Украина Турция
Українців у Туреччині просять бути обережними

Посольство України в Туреччині закликає своїх громадян дотримуватися правил безпеки під час відвідування цієї країни, повідомляється на сайті посольства.

"У зв'язку з терактом, який відбувся у місті Стамбул 1 січня 2017 року, в черговий раз звертаємо увагу громадян України, які перебувають або планують відвідати Туреччину, на необхідність дотримання правил безпеки", - йдеться в заяві.

Зокрема, посольство рекомендує не перебувати тривалий час в транспортних терміналах, на вузлових зупинках громадського транспорту, великих торгово-розважальних комплексах, ресторанах, кафе, нічних клубах, адміністративних будівлях.

Громадянам України рекомендується постійно слідкувати за новинами з розвитку ситуації в країні, виконувати всі законні вказівки і рекомендації правоохоронних органів і місцевої влади, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

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Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

За матеріалами: DT.UA
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