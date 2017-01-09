У Женеві розпочалися переговори про об'єднання Кіпру

Переговори ведуть представники грецької і турецької частини острова.

Почалися переговори про об'єднання Кіпру i2.guns.ru

У Женеві під егідою ООН поновилися переговори між греками-кіпріотами і турками-кіпріотами про об'єднання Кіпру.

У переговорах беруть участь лідер греків-кіпріотів Нікос Нові лідер турків-кіпріотов Мустафа Акинджи. Лідери двох частин Кіпру повинні обговорити питання поділу влади і питання безпеки, а також скорегувати кордони, передає російська служба Бі-бі-сі.

Очікується, що в разі успіху переговорів Кіпр існуватиме як єдина, але федеративна держава, в якій влада буде поділена між представниками громад грецьких і турецьких кіпріотів.

Найбільш проблемною частиною переговорів є питання власності, яка належала грекам-кіпріотам до турецького вторгнення в 1974 році. Сторонам необхідно домовитися, віддавати цю власність грекам чи виплачувати компенсацію і в якому розмірі.

Сторонам також необхідно обговорити питання перебування на острові турецьких військ, чисельність яких оцінюється в 30 тис. чоловік. Також необхідно вирішити, хто буде гарантом виконання угод - Євросоюз чи Британія, у якої на острові є дві військові бази.

Учасники також не прийшли до компромісу щодо ротації президентів об'єднаної держави, зокрема, чи зможе президент турків-кіпріотів представляти Кіпр на самітах Євросоюзу, членом якого є грецький Кіпр.

Досі всі спроби дипломатичного врегулювання кіпрської проблеми були безуспішними. Підготовка до зустрічі в Женеві тривала 19 місяців, проте суперечності з ключових питань не дали дійти до компромісу.

Кіпр залишається розділеним на дві частини після 1974 року, коли Туреччина вторглася на острів у відповідь на спробу перевороту з метою об'єднання Кіпру з Грецією. Після цього він розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру (її визнає тільки одна Туреччина) і Республіку Кіпр з переважно грецьким населенням.

Президент Республіки Кіпр заявив, Кіпр буде блокувати процес вступу Туреччини в ЄС. За його словами, переговори не почнуться, поки Анкара не визнає суверенітет острова.