У Венесуелі заборонили мовлення телеканалу CNN

Телеканал звинуватили в підриві "миру" і "демократичної стабільності" в країні.

У Венесуелі порахували, що CNN займається веденням "військової" пропаганди Національна комісія з телекомунікацій Венесуели прийняла рішення припинити мовлення каналу CNN en espanol з середи, 15 лютого.

"Комісія віддала вказівку провести в якості превентивної міри припинення мовлення і негайне виведення з трансляції каналу новин CNN en espanol на всій національній території", − говориться в повідомленні нацкомісії.

Наголошується, що вміст передач CNN являє собою "пряму атаку проти миру і демократичної стабільності нашого венесуельського народу, створює обстановку нетерпимості".

За версією міністра закордонних справ країни Дельси Родрігеса, телеканал займається веденням "військової" пропаганди.

Раніше у Білому домі вирішили не ходити на ефіри CNN. Адміністрація Трампа не бачить можливості відстоювати свою позицію на каналі.