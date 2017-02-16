У Венесуелі заборонили мовлення телеканалу CNN

Телеканал звинуватили в підриві "миру" і "демократичної стабільності" в країні.
Наголошується, що вміст передач CNN являє собою "пряму атаку проти миру і демократичної стабільності нашого венесуельського народу, створює обстановку нетерпимості".
За версією міністра закордонних справ країни Дельси Родрігеса, телеканал займається веденням "військової" пропаганди.
Раніше у Білому домі вирішили не ходити на ефіри CNN. Адміністрація Трампа не бачить можливості відстоювати свою позицію на каналі.РИА Новости , Euronews ,