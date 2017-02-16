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У Венесуелі заборонили мовлення телеканалу CNN

16 лютого в 11:28

Телеканал звинуватили в підриві "миру" і "демократичної стабільності" в країні.

CNN
У Венесуелі порахували, що CNN займається веденням "військової" пропаганди
Національна комісія з телекомунікацій Венесуели прийняла рішення припинити мовлення каналу CNN en espanol з середи, 15 лютого.
 
"Комісія віддала вказівку провести в якості превентивної міри припинення мовлення і негайне виведення з трансляції каналу новин CNN en espanol на всій національній території", − говориться в повідомленні нацкомісії.

Наголошується, що вміст передач CNN являє собою "пряму атаку проти миру і демократичної стабільності нашого венесуельського народу, створює обстановку нетерпимості".

За версією міністра закордонних справ країни Дельси Родрігеса, телеканал займається веденням "військової" пропаганди.

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Раніше у Білому домі вирішили не ходити на ефіри CNN. Адміністрація Трампа не бачить можливості відстоювати свою позицію на каналі.

За матеріалами: РИА Новости , Euronews ,
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Теги CNN телеканал Венесуела комісія пропаганда
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