У Туреччині завершили розслідування спроби липневого перевороту

Організаторам загрожують по 92 довічних терміна.

Організаторам путчу загрожують довічні ув'язнення Reuters

Прокуратура Стамбула завершила розслідування спроби військового перевороту 15 липня 2016 року.

В суд Стамбула направлено обвинувальний висновок по відношенню до 24 підозрюваних в терористичній діяльності. Серед них - голова міжнародної організації FETО, проповідник Фетуллах Гюлен, а також шість генералів і 17 офіцерів, дев'ять з яких ховаються від правосуддя.

Прокуратура вимагає засудити 10 обвинувачуваних, у тому числі генералів Фетхи Алпая. Мехмета Наила Йігіта, Озкана Айдогду і Ейюпа Гюрлера, до 92 довічних термінів для кожного у в'язниці суворого режиму і 174 років позбавлення волі. Решту 13 обвинувачених вимагають засудити, щонайменше, до трьох довічних ув'язнень і 30 років позбавлення волі у в'язниці суворого режиму.

Раніше прокуратура Стамбула направила до Мін'юсту США лист з вимогою арешту проповідника Фетуллаха Гюлена, якого влада Туреччини обвинувачує в організації збройного перевороту.