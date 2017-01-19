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У Туреччині заарештували двох підозрюваних у справі про вбивство російського посла

19 січня в 12:45

За версією слідства, замах на дипломата організували прихильники Гюллена з числа співробітників поліції.

Убийца посла
У Туреччині заарештували вірогідних спільників вбивці російського посла Карлова
Суд Анкари виніс рішення про арешт двох підозрюваних у справі про вбивство посла РФ в Туреччині Андрія Карлова.

Як повідомляє агентство Анадолу, одним із заарештованих став співробітник поліції Серджан Башар, який названий причетним до руху Гюлена.

Наголошується, що напередодні прокуратура провела допит кількох підозрюваних у причетності до вбивства. Так, крім Башара, слідчі допитали ще одного співробітника поліції Т. Гасана, а також підприємця Енеса Асима Силіна, адвоката О. Серкана та викладача вузу Ш. Абдулькадіра.

За підсумками допиту, Башар та Сілін були заарештовані і відправлені у в'язницю "Сінджан".

За версією слідства, співробітник поліції Серджан Башар є активістом руху Гюлена, який курирував прихильників руху з числа курсантів поліцейської школи, в якій навчався вбивця російського дипломата Мевлют Мерт Алтинташ.

Наголошується, що будинок, в якому проживав Алтинташ, також належав Башару.

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Нагадаємо, Мевлют Алтинташ застрелив російського посла Андрія Карлова на відкритті художньої виставки в Анкарі 19 грудня. Під час замаху в галереї перебувало близько ста осіб. Він вигукнув "Аллах акбар" і вимовив фразу з назвою сирійського міста Алеппо. Алтинташ загинув під час перестрілки з поліцейськими.

Вбивство російського посла сталося через кілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада та через російські бомбардуваня Алеппо, найбільшого міста Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що поліцейський був послідовником проповідника Фетхуллаха Гюлена.

За матеріалами: Анадолу
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Теги поліція вбивство Туреччина
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