У Туреччині за підозрою у причетності до теракту затримали вихідців з Росії, Туркменіcтану та Киргизстану

З 40 затриманих близько 20 - неповнолітні уродженці Дагестану.
Як повідомляє агентство Dogan, затримання проводилися в різних частинах провінції Ізмір. Серед затриманих є неповнолітні, близько 20 осіб. Більшість з них – уродженці Дагестану. Також серед затриманих є громадяни Киргизстану та Туркменістану.
Всіх затриманих правоохоронці Туреччини підозрюють у зв'язках із терористичною організацією "Ісламська держава", яка раніше взяла на себе відповідальність за вчинення теракту в столиці Туреччини.
Влада Туреччини також затримали членів сім'ї можливого терориста. Всі вони категорично заперечують свою обізнаність про його плани.
Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану, що входить до лав терористів "Ісламської держави".
4 січня влада Туреччини повідомила про те, що особистість терориста встановлена. Тим не менш, Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не став оголошувати ім'я злочинця.Meduza