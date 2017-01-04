У Туреччині за підозрою у причетності до теракту затримали вихідців з Росії, Туркменіcтану та Киргизстану

З 40 затриманих близько 20 - неповнолітні уродженці Дагестану.

У справі про теракт у Стамбулі затримано 40 осіб

затримали близько 40 осіб в рамках розслідування про теракт у нічному клубі Стамбула, повідомляє Meduza у середу, 4 січня.

Як повідомляє агентство Dogan, затримання проводилися в різних частинах провінції Ізмір. Серед затриманих є неповнолітні, близько 20 осіб. Більшість з них – уродженці Дагестану. Також серед затриманих є громадяни Киргизстану та Туркменістану.

Всіх затриманих правоохоронці Туреччини підозрюють у зв'язках із терористичною організацією "Ісламська держава", яка раніше взяла на себе відповідальність за вчинення теракту в столиці Туреччини.

Влада Туреччини також затримали членів сім'ї можливого терориста. Всі вони категорично заперечують свою обізнаність про його плани.

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану, що входить до лав терористів "Ісламської держави".

4 січня влада Туреччини повідомила про те, що особистість терориста встановлена. Тим не менш, Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не став оголошувати ім'я злочинця.