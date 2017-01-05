У Туреччині продовжили дію режиму надзвичайного стану

Режим НС в Туреччині буде діяти ще три місяці.

У Туреччині продовжили режим НС trend.az

Парламент Туреччини проголосував за продовження режиму надзвичайного стану ще на три місяці.

Режим НС діятиме в країні до 20 квітня, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Associated Press.

Режим НС був введений в Туреччині після невдалої спроби державного перевороту в країні в ніч на 16 липня минулого року. Після закінчення перших трьох місяців було прийнято рішення продовжити його ще на три місяці.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині розпочався судовий процес по справі про спробу державного перевороту.

Через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених після спроби військового перевороту в Туреччині, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти, яких турецька влада вважають недостатньо лояльними президентові Ердогану. Станом на початок серпня у Туреччині через спробу перевороту заарештували 22 тисячі осіб.

Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.