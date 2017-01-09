У Тунісі пройшли мітинги проти повернення в країну джихадистів

У марші взяло участь понад тисячу людей.

У Тунісі пройшли "антиісламістські" мітинги

У столиці Тунісу понад тисячу мітингувальників пройшли маршем проти повернення в країну джихадистів, які воювали в Сирії, Іраку та Лівії, передає російська служба Бі-бі-сі.

Деякі учасники акції скандували "Ні - поверненню терористів!", ряд протестувальників несли фотографії співробітників спецслужб і військових, вбитих ісламістами.

За даними місцевої влади, в бойових діях в країнах світу беруть участь близько 3 тис. громадян Тунісу, з них близько 800 повернулися додому.

Нинішня наступальна операція на позиції "Ісламської держави" в Іраку і Сирії може змусити багатьох екстремістів з Тунісу повернутися на батьківщину.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяло на себе "Ісламську державу".

23 грудня в Мілані підозрюваний Аніс Амрі був застрелений італійськими поліцейськими. Експертиза встановила, що зброя, якою тунісець відстрілювався від італійської поліції, раніше використовувалася ним для вбивства водія вантажівки в Берліні.