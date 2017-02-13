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У трьох округах Каліфорнії ввели режим НС через руйнування найбільшої у США греблі

13 лютого в 18:42

Із зони лиха евакуювали як мінімум 188 тисяч чоловік.

Калифорния плотина
Влада Каліфорнії виписали ордери на евакуацію жителів восьми міст
Los Angeles Times
Губернатор американського штату Каліфорнія Джеррі Браун запровадив режим надзвичайної ситуації в округах Саттер, Бьютт і Юба через руйнування найбільшої у США греблі неподалік від Оровилла.

Влада штату здійснює евакуацію 188 тисяч людей із зони лиха, повідомляє Fox News.

У зв'язку з евакуацією багато застрягли в пробках, намагаючись терміново покинути небезпечні райони. Рух автотранспорту на дорогах в районі греблі заблоковано. Ордери на евакуацію виписані для жителів міст Оровілл, Грідлі, Мерісвіль, Юба Сіті, Олівхартс, Уітленд, Левак і Плумлейк.

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Раніше повідомлялося, що у Каліфорнії оголосили термінову евакуацію через загрозу прориву найбільшої у США греблі ГЕС. Евакуація була оголошена в місті Оровілл, в якому проживають близько 16 тисяч чоловік.

Вода почала переливатися через запасний водоскид в суботу після сильних дощів. За повідомленням влади, цей процес триватиме протягом наступного дня. Крім того, вода почала переливатися через основний водоскид, який серйозно постраждав від ерозії.

За матеріалами: DT.UA , Радио Свобода ,
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Теги Каліфорнія гребля прорив евакуація Оровілл США
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