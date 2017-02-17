У Трампа розглядають чотирьох кандидатів на заміну Флінну - Reuters

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Але американський президент розкрив ім'я лише одного претендента.

Трамп думає лишити чинного радника з національної безпеки. actionsports / Depositphotos

Президент СШАповідомив сьогодні, що розглядає кандидатуру на роль свого головного радинках національної безпеки Кейта Келлогга, який вже займає цю посаду.

Про це повідомляє Reuters, додаючи, що Келлогг - генерал у відставці, який був головою адміністрації Національної ради безпеки у Білому домі. Він замінив Майкла Флінна на посаді радника президента США з національної безпеки після його відставки.

В своєму Twitter Трамп написав про чотирьох кандидатів, але назвав лише ім'я Келлогга.

"Генерал Кейт Келлогг, якого я давно знаю, дуже підходить на роль радинка з національної безпеки, як і троє інших кандидатів", - написав президент, додавши, що чекає на відповідь усіх претендентів.

Раніше Трамп запропонував відставному адміралу Роберту Гарварду замінити Майкла Флінна. Але він відмовився. Джерела провідомили Reuters, що колишній військовий прийняв таке рішення, тому що хотів привести свою команду. Але Трамп наполягав, що заступник Флінна - Кеті Макфалденд - повинна залишитися.

Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Нагадаємо, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції.