У Тіллерсона проблеми з республіканцями на шляху до крісла Держсекретаря - FT

Низці "яструбів" у Сенаті не подобається його м'якість до Росії.

Республіканці можуть об'єднатися з демократами проти Тіллерсона. Flickr/WGC2012

Номінований Дональдом Трампом на посаду Держсекретаря СШАзіштовхнувся з опором деяких американських парламентарів від Республіканської партії, які серйозно стривожені його відносинами з президентом Володимиром Путіним і спробами ослабити американські санкції.

Як повідомляє Financial Times, вчора під час 9-годинного слухання в комітеті Сенату з закордонних справ Тіллерсон кілька разів був поставлений у незручне положення питаннями голови цього комітету республіканця Марко Рубіо. Останній після слухання зауважив, що деякі відповіді кандидата на роль голови Держдепартаменту "непокоять" і "бентежать".

Рубіо також сказав пресі, що готовий "вчинити правильно" у процесі затвердження кандидатури Тіллерсона, давши зрозуміти, що він готовий завадити цьому. Сам колишній голова ExxonMobil під час слухання намагався розвіяти страхи, що він буде проводити м'яку політику щодо Росії. Тіллерсон засудив анексію Криму і назвав звіт розвідувальних управлінь США про втручання Росії у американські вибори "дуже тривожним".

Але він також зайняв сумнівну позицію щодо санкції проти Росії, зауваживши, що вони можуть нашкодити американському бізнесу. Тіллерсон сказав, що санкції - це важливий інструмент, але вони також зброя, яку треба використовувати ощадливо. Він також розповів, що ще не говорив з Трампом про позицію нової адміністрації щодо Росії, і заперечив, що, будучи головою ExxonMobil, лобіював скасування санкцій проти Росії. Але член комітету з закордонних справ Сенату республіканець Боб Коркер спростував цю заяву, наголосивши, що Тіллерсон телефонував йому з такого приводу.

Призначення Тіллерсона Держсекретарем США може бути заблокованим, якщо хоча б троє сенаторів від Республіканської партії і всі демократи проголосують проти його кандидатури. Окрім Марко Рубіо, ще двоє республіканців у Сенаті заявили про свою стурбованість відносинами Тіллерсона з Путіним. Це Джон Маккейн і Ліндсі Грахам.

Раніше повідмлялося, що Тіллерсон пообіцяв, що США зможуть визнати Крим російським тільки за згодою українського народу. Тіллерсон також заявив, що США повинні були більш рішуче реагувати на незаконну анексію Криму Росією в 2014 році. Зокрема, Вашингтон повинен був надати Києву негайну військову допомогу, щоб запобігти подальшу російську агресію.

Читайте про можливі причини і наслідки вибору Трампом кандидатури Тіллерсона на пост держсекретаря США в статті Михайла Гончара "Час тиранозаврів, або В чиїх руках Трамп*?"