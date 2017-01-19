У Тегерані впав один із найстаріших хмарочосів, загинули 30 пожежних

Пожежники боролися з вогнем протягом декількох годин.

Будівля завалилася в лічені секунди Википедия

В Тегерані близько 8:00 впав охоплений вогнем хмарочос Plasco, загинули як мінімум 30 пожежників, понад 75 осіб отримали поранення, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ.

Пожежники боролися з вогнем протягом декількох годин, поки поліція утримувала власників магазинів та інших осіб, які хотіли зібрати свої цінності в будівлі.

Будівля завалилася в лічені секунди. Падіння було показано в прямому ефірі на державному телебаченні. На місці піднявся густий шлейф коричневого диму.

Хмарочос Plasco складався з 17 поверхів. Він був побудований на початку 1960-х ірансько-єврейським бізнесменом Хабібом Елганианом і названий на честь його компанії по виробництву пластмас. На той час це була найвища будівля в місті.