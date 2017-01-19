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У Тегерані впав один із найстаріших хмарочосів, загинули 30 пожежних

19 січня в 12:30

Пожежники боролися з вогнем протягом декількох годин.

Plasco
Будівля завалилася в лічені секунди
Википедия
В Тегерані близько 8:00 впав охоплений вогнем хмарочос Plasco, загинули як мінімум 30 пожежників, понад 75 осіб отримали поранення, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ.

Пожежники боролися з вогнем протягом декількох годин, поки поліція утримувала власників магазинів та інших осіб, які хотіли зібрати свої цінності в будівлі.

Будівля завалилася в лічені секунди. Падіння було показано в прямому ефірі на державному телебаченні. На місці піднявся густий шлейф коричневого диму.

Хмарочос Plasco складався з 17 поверхів. Він був побудований на початку 1960-х ірансько-єврейським бізнесменом Хабібом Елганианом і названий на честь його компанії по виробництву пластмас. На той час це була найвища будівля в місті.

Дивіться фото: В ОАЕ горів хмарочос висотою понад 100 метрів

За матеріалами: DT.UA
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Теги хмарочос пожежа будівля Іран
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