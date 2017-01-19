У Тегерані впав один із найстаріших хмарочосів, загинули 30 пожежних

Пожежники боролися з вогнем протягом декількох годин.
Пожежники боролися з вогнем протягом декількох годин, поки поліція утримувала власників магазинів та інших осіб, які хотіли зібрати свої цінності в будівлі.
Будівля завалилася в лічені секунди. Падіння було показано в прямому ефірі на державному телебаченні. На місці піднявся густий шлейф коричневого диму.
Хмарочос Plasco складався з 17 поверхів. Він був побудований на початку 1960-х ірансько-єврейським бізнесменом Хабібом Елганианом і названий на честь його компанії по виробництву пластмас. На той час це була найвища будівля в місті.