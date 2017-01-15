У Таїланді на наступному тижні очікують нові повені

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Жертвами попередніх стала 41 людина, у південних областях країни зруйнована інфраструктура.

Повінь у Таїланді стала причиною загибелі 41 людини і завдала великої шкоди інфраструктурі півдня країни

Влада Таїланду готується до нових повеней, до яких може призвести північно-східний мусон. Мусон досягне піку протягом п'яти робочих днів наступного тижня. Він торкнеться південних регіонів країни і Сіамської затоки. У Метеорологічному центрі Таїланду повідомляють, що мусон принесе ще більше опадів у зруйнованіпівденні області країни.

За повідомленнями метеорологів, хвилі в Сіамській затоці будуть досягати двох-трьох метрів заввишки.

Управління надзвичайних ситуацій південних областей країни отримали вказівку готувати особовий склад і техніку до ліквідації наслідків можливих повеней і зсувів, викликаних дощами.

За словами керівника Департаменту запобігання стихійним лихам і ліквідації їх наслідків Чечей Промлерта, повені і шторми, що почалися в Таїланді 1 січня 2017 року, торкнулися 11 південних областей країни та 1,6 мільйона жителів. Вони завдали шкоду у вигляді руйнування 20 урядових будівель, 1172 доріг і 191 мосту. Внаслідок повені загинула 41 людина.

У департаменті також відзначають поліпшення ситуації у 12 постраждалих регіонах Таїланду, однак шість з них все ще залишаються затопленими і вимагають осушення.

Нагадаємо, 4 грудня сильні дощі стали причиною повені на півдні Іспанії. Загинули дві людини, повінь пошкодила інфраструктуру міста Малага.

25 листопада у північній частині Італії через сильні дощі річки вийшли з берегів. Водою залило один з районів у місті Мурацці, також були зруйновані кілька мостів. Внаслідок повені загинула одна людина.