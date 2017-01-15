У Таїланді на наступному тижні очікують нові повені

Жертвами попередніх стала 41 людина, у південних областях країни зруйнована інфраструктура.
За повідомленнями метеорологів, хвилі в Сіамській затоці будуть досягати двох-трьох метрів заввишки.
Управління надзвичайних ситуацій південних областей країни отримали вказівку готувати особовий склад і техніку до ліквідації наслідків можливих повеней і зсувів, викликаних дощами.
За словами керівника Департаменту запобігання стихійним лихам і ліквідації їх наслідків Чечей Промлерта, повені і шторми, що почалися в Таїланді 1 січня 2017 року, торкнулися 11 південних областей країни та 1,6 мільйона жителів. Вони завдали шкоду у вигляді руйнування 20 урядових будівель, 1172 доріг і 191 мосту. Внаслідок повені загинула 41 людина.
У департаменті також відзначають поліпшення ситуації у 12 постраждалих регіонах Таїланду, однак шість з них все ще залишаються затопленими і вимагають осушення.
Нагадаємо, 4 грудня сильні дощі стали причиною повені на півдні Іспанії. Загинули дві людини, повінь пошкодила інфраструктуру міста Малага.
25 листопада у північній частині Італії через сильні дощі річки вийшли з берегів. Водою залило один з районів у місті Мурацці, також були зруйновані кілька мостів. Внаслідок повені загинула одна людина.DT.UA