У США затримали топ-менеджера концерну Volkswagen

Менеджер затриманий за підозрою в причетності до "дизельгейту".
Як повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, Шмідта затримали 7 січня у Флориді і переводять в Детройт, де пред'являть звинувачення в злочинній змові з метою обману влади США.
Шмідт очолював інженерний і екологічний відділ американського підрозділу Volkswagen в 2014-2015 роках.
У 2015 році американське Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) виявило, що Volkswagen встановлював на своїх автомобілях з дизельними двигунами комп'ютерні програми, які під час перевірок занижують показники викиду шкідливих речовин.
Докладніше читайте в матеріалі DT.UA – "Що добре для Volkswagen, погано для Німеччини?".DT.UA