У США затримали топ-менеджера концерну Volkswagen

Менеджер затриманий за підозрою в причетності до "дизельгейту".

У США затримали підозрюваного у причетності до "дизельного скандалу"

Федеральне бюро розслідувань США затримало топ-менеджера німецького автоконцерну Volkswagen AG Олівера Шмідта за підозрою в причетності до так званого "дизельгейту" - скандалу з заниженням показників викиду шкідливих газів дизельними автомобілями виробництва цього концерну.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, Шмідта затримали 7 січня у Флориді і переводять в Детройт, де пред'являть звинувачення в злочинній змові з метою обману влади США.

Шмідт очолював інженерний і екологічний відділ американського підрозділу Volkswagen в 2014-2015 роках.

У 2015 році американське Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) виявило, що Volkswagen встановлював на своїх автомобілях з дизельними двигунами комп'ютерні програми, які під час перевірок занижують показники викиду шкідливих речовин.

Докладніше читайте в матеріалі DT.UA – "Що добре для Volkswagen, погано для Німеччини?".