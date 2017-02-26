У США розглядають можливість виходу країни з РПЛ ООН – Politico

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Адміністрація Трампа незадоволена позицією Ради щодо Ізраїлю, а також членством у ній держав, лідерів яких звинувачували в порушенні прав людини.

У США незадоволені роботою РПЛ ООН

Адміністрація президента США Дональдарозглядає можливість виходу країни з Ради з прав людини Організації Об'єднаних Націй (РПЛ ООН), повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що дане питання не вирішуватиметься нашвидкуруч, однак його обговорення вже стривожило правозахисників з усього світу, які побоюються того, що за президентства Трампа проблемам прав людини приділятиметься менше уваги.

Остаточне рішення щодо членства країни в РПЛ ООН має бути прийняте Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, послом США в ООН Ніккі Гейлі та самим Дональдом Трампом.

Колишній співробітник Державного департаменту США повідомив про те, що в адміністрації Трампа незадоволені позицією Ради щодо Ізраїлю, а також входженням до її складу держав, чиї лідери звинувачувалися в порушенні прав людини. Зокрема, мова йде про Китай і Саудівську Аравію.

Під час нещодавньої зустрічі з представниками Держдепартаменту США Тіллерсон висловив скептицизм з приводу роботи РПЛ ООН. При цьому прес-аташе Білого дому і представник Ніккі Гейлі плани США поки не коментують.

Незважаючи на перспективу виходу США з Ради, прес-секретар Державного департаменту Марк Тонер повідомив про те, що американська делегація візьме участь у новій сесії РПЛ ООН, яка розпочнеться в понеділок, 27 лютого.

Як повідомлялося раніше, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до реформи Ради Безпеки та міжнародних фінансових установ, оскільки вони втратили довіру.