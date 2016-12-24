У США надали глобальний статус "закону Магнітського"

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Норма про санкційні обмеження буде діяти найближчі шість років.

Санкції за "законом Магнітського" тепер можуть застосувати до будь-якої країни palinchak / Depositphotos

Президент США Барак Обама підписав законопроект про фінансування та напрямки політики міністерства оборони США на 2017 фінансовий рік. Документ дозволяє Сполученим штатам, вводити санкції стосовно громадян інших країн, причетних, на думку Вашингтона, в корупції або порушення прав людини. Таким чином в США надано глобальний статус "Актом про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського" , повідомляє ТАСС.

Раніше "закон Магнітського", прийнятий в 2012 році, передбачав лише односторонні персональні санкції щодо представників російської влади, яких у США вважають винними у порушенні прав людини.

Проте пізніше, на початку 2015 року сенатор Бен Кардін вніс на розгляд Конгресу законопроект, який би дозволяв включати в санкційні списки громадян та інших країн. Люди, внесені в такі списки, не зможуть отримати американську в'їзну візу, будь-яка власність на території США і рахунки в банках , при наявності таких, заморожуються.

Дана норма буде діяти протягом шести років, однак введені за цей період обмеження мають безстроковий характер і можуть бути скасовані лише за рішенням президента США. Обама в письмовій заяві уточнив, що не обов'язково скористається новим механізмом санкцій.

"Список Магнітського" (також закон Магнітського) прийнятий в США в грудні 2012 року. Він вводить персональні санкції проти осіб, винних у порушенні прав людини та принципу верховенства права в Росії. Названий в пам'ять померлого у в'язниці адвоката Сергія Магнітського. Спочатку його фігурантами стали особи, причетні до вбивства правозахисника.

Нагадаємо, 37-річний юрист інвестиційного фонду Hermitage Capital Магнітський, що звинувачувався за статтею 199 КК РФ (ухилення від сплати податків), помер 16 листопада 2009 року в СІЗО "Матроська тиша". Комплексна судмедекспертиза встановила, що причиною смерті аудитора стало поєднання декількох захворювань, а також недоліки в наданні медичної допомоги та несвоєчасна діагностика захворювань. Смерть юриста викликала широкий суспільний резонанс.