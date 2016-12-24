У США надали глобальний статус "закону Магнітського"

Норма про санкційні обмеження буде діяти найближчі шість років.
Раніше "закон Магнітського", прийнятий в 2012 році, передбачав лише односторонні персональні санкції щодо представників російської влади, яких у США вважають винними у порушенні прав людини.
Проте пізніше, на початку 2015 року сенатор Бен Кардін вніс на розгляд Конгресу законопроект, який би дозволяв включати в санкційні списки громадян та інших країн. Люди, внесені в такі списки, не зможуть отримати американську в'їзну візу, будь-яка власність на території США і рахунки в банках , при наявності таких, заморожуються.
Дана норма буде діяти протягом шести років, однак введені за цей період обмеження мають безстроковий характер і можуть бути скасовані лише за рішенням президента США. Обама в письмовій заяві уточнив, що не обов'язково скористається новим механізмом санкцій.
"Список Магнітського" (також закон Магнітського) прийнятий в США в грудні 2012 року. Він вводить персональні санкції проти осіб, винних у порушенні прав людини та принципу верховенства права в Росії. Названий в пам'ять померлого у в'язниці адвоката Сергія Магнітського. Спочатку його фігурантами стали особи, причетні до вбивства правозахисника.
Нагадаємо, 37-річний юрист інвестиційного фонду Hermitage Capital Магнітський, що звинувачувався за статтею 199 КК РФ (ухилення від сплати податків), помер 16 листопада 2009 року в СІЗО "Матроська тиша". Комплексна судмедекспертиза встановила, що причиною смерті аудитора стало поєднання декількох захворювань, а також недоліки в наданні медичної допомоги та несвоєчасна діагностика захворювань. Смерть юриста викликала широкий суспільний резонанс.ТАСС