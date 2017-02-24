У Сирії воюють тисячі бойовиків з Росії – Путін

Крім росіян, у повстанських та інших неурядових збройних формуваннях в Сирії налічується п'ять тисяч вихідців з колишнього СРСР.

У Сирії воюють тисячі вихідців з РФ. Не за Асада praag.org

Сирії на боці різних повстанських та інших неурядових збройних формувань воюють близько чотирьох тисяч бойовиків, які є вихідцями з Росії, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Для нас з вами не менш важливим є те обставина, що, на жаль, на території Сирії накопичилося величезна кількість бойовиків - вихідців з республік колишнього СРСР і з самої Росії. За нашими попередніми даними, рахунок йде на тисячі: десь за даними Генштабу ГРУ і наших інших спеціальних служб, ФСБ, наприклад, до чотирьох тисяч приблизно з Росії і тисяч п'ять - з республік колишнього Радянського союзу", - сказав Путін на зустрічі з офіцерами Північного флоту ВМС Росії, пише ТАСС.

23 лютого в Женеві розпочався новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Муслит заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.

Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.