У Сирії воюють тисячі бойовиків з Росії – Путін

Крім росіян, у повстанських та інших неурядових збройних формуваннях в Сирії налічується п'ять тисяч вихідців з колишнього СРСР.
"Для нас з вами не менш важливим є те обставина, що, на жаль, на території Сирії накопичилося величезна кількість бойовиків - вихідців з республік колишнього СРСР і з самої Росії. За нашими попередніми даними, рахунок йде на тисячі: десь за даними Генштабу ГРУ і наших інших спеціальних служб, ФСБ, наприклад, до чотирьох тисяч приблизно з Росії і тисяч п'ять - з республік колишнього Радянського союзу", - сказав Путін на зустрічі з офіцерами Північного флоту ВМС Росії, пише ТАСС.
23 лютого в Женеві розпочався новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Муслит заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.
Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.
ТАСС