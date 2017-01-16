У Сирії близько 700 тисяч осіб відрізані від гуманітарної допомоги

Очільники гуманітарних організації ООН закликали владу Сирії надати волонтерам необмежений доступ до людей.
Незважаючи на чинне перемир'я в Сирії, сотні тисяч громадян країни залишаються відрізаними від постачань продовольства і медикаментів, повідомили верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді, заступник генеарльного секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн, керівники Всесвітньої продовольчої програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і представники Всесвітньої організації охорони здоров'я під час виступу в Давосі в понеділок, 16 січня.
Лідери гуманітарних організацій ООН у своєму виступі напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі (пройде з 17 по 20 січня – ред.) відзначили той факт, що майже п'ять мільйонів людей у Сирії живуть у небезпечних регіонах або регіонах, до яких заблоковано доступ волонтерів.
За даними представників організацій, в блокаді проживають близько 700 тисяч чоловік, з яких 300 тисяч – діти. Доступ до них блокують представники влади Сирії, військові, повстанці і бойовики терористичних організацій, повідомляє агентство epd.
Раніше повідомлялося, що турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція розпочнуть переговори по врегулювання конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.
Також стало відомо про те, що Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити Сирію на свої зони впливу.
У зв'язку з бойовими діями в Сирії важка гуманітарна ситуація довгий час зберігалася в одному з найбільших міст країни – Алеппо. Східні райони міста покинули тисячі мирних жителів. У східній частині міста розбомблені всі лікарні, зберігався дефіцит їжі, питної води і медикаментів.
Пізніше сторонам конфлікту вдалося домовитися про початок евакуації людей зі зруйнованого міста.
Головні факти про сирійську війну читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".Deutsche Welle (Українська редакція)