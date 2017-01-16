У Сирії близько 700 тисяч осіб відрізані від гуманітарної допомоги

Очільники гуманітарних організації ООН закликали владу Сирії надати волонтерам необмежений доступ до людей.

У Сирії близько 700 тисяч людей потребують гуманітарної допомоги

Голови гуманітарних організаційзакликали владу Сирії надати їх представникам необмежений доступ до громадян країни, які потребують гуманітарної допомоги, повідомляє Deutsche Welle

Незважаючи на чинне перемир'я в Сирії, сотні тисяч громадян країни залишаються відрізаними від постачань продовольства і медикаментів, повідомили верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді, заступник генеарльного секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн, керівники Всесвітньої продовольчої програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і представники Всесвітньої організації охорони здоров'я під час виступу в Давосі в понеділок, 16 січня.

Лідери гуманітарних організацій ООН у своєму виступі напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі (пройде з 17 по 20 січня – ред.) відзначили той факт, що майже п'ять мільйонів людей у Сирії живуть у небезпечних регіонах або регіонах, до яких заблоковано доступ волонтерів.

За даними представників організацій, в блокаді проживають близько 700 тисяч чоловік, з яких 300 тисяч – діти. Доступ до них блокують представники влади Сирії, військові, повстанці і бойовики терористичних організацій, повідомляє агентство epd.

Раніше повідомлялося, що турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція розпочнуть переговори по врегулювання конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Також стало відомо про те, що Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити Сирію на свої зони впливу.

У зв'язку з бойовими діями в Сирії важка гуманітарна ситуація довгий час зберігалася в одному з найбільших міст країни – Алеппо. Східні райони міста покинули тисячі мирних жителів. У східній частині міста розбомблені всі лікарні, зберігався дефіцит їжі, питної води і медикаментів.

Пізніше сторонам конфлікту вдалося домовитися про початок евакуації людей зі зруйнованого міста.

Головні факти про сирійську війну читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".