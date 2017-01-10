У Саудівській Аравії мають намір прийняти на хадж більше 2,5 мільйонів паломників з усього світу

Уряд королівства має намір вжити заходів для значного зростання числа паломників.

На хадж до Мекки з'їдуться ще більше мусульман Instagram/makkahmadinah_24h

В Саудівській Аравії мають намір вжити заходів для значного зростання числа паломників, які зможуть цього року здійснити в сезон хаджу паломництво до ісламських святинь в Мецці і Медині. Передбачається, що королівство відвідають на 800 тисяч паломників більше, ніж рік тому. Таким чином, в стані чекають 2,6 мільйона людей з усього світу, повідомив міністр культури та інформації Саудівської Аравії Аділь бен Зейд ат-Тарифи.

"Рада міністрів у відповідності з курсом зберігача двох святинь (титул саудівського монарха) планує збільшити число паломників з королівства та з-за кордону, що узгоджується з організаційними правилами", — повідомив ат-Тарифи, пише РИА "Новости" з посиланням на саудівське агентство новин SPA.

Повідомляється, що в цьому році будуть зняті обмеження на число паломників через робіт по розширенню площі головної мечеті аль-Харам у Мецці. Обмеження діяли протягом п'яти років.

Здійснити хадж хоча б раз у житті ісламом наказується кожному мусульманину. Віруючі потрапляють в Саудівську Аравію за квотами відповідно з договорами між королівством і їх країною. Цього року хадж розпочнеться 22 жовтня.

У 2015 році під час хаджу в Мецці в тисняві загинуло понад 2 тис. людей.