У Румунії на антиурядові акції вийшло кілька тисяч людей

Мітинги проти влади тривають вже місяць.
У Румунії тривають антиурядові мітинги
twitter.com/Deaglesun
В Румунії
тривають антиурядові протести, які почалися після розвороту у антикорупційній політиці держави. Незважаючи на відмову від указів, які послаблюють боротьбу з корупцією, в Бухаресті протести вийшло близько п'яти тисяч осіб, повідомляє Reuters
.
Нагадаємо, 1 лютого уряд Румунії прийняв постанову про амністію корупціонерів.
Одне з розпоряджень передбачає зняття судимостей з засуджених до умовних термінів. Крім того, амністії підлягають засуджені за корупційні злочини на строк до п'яти років, а також матері неповнолітніх дітей. Згідно однієї з постанов, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро.
Ініціативи уряду викликали масове невдоволення громадян. В протестах в Бухаресті та інших румунських містах взяли участь сотні тисяч осіб.
Після цього, уряд Румунії прийняв рішення скасувати свою скандальну постанову про декриміналізацію низки корупційних злочинів та амністію для засуджених корупціонерів.
За матеріалами:
DT.UA