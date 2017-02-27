У Румунії на антиурядові акції вийшло кілька тисяч людей

Мітинги проти влади тривають вже місяць.

У Румунії тривають антиурядові мітинги twitter.com/Deaglesun

тривають антиурядові протести, які почалися після розвороту у антикорупційній політиці держави. Незважаючи на відмову від указів, які послаблюють боротьбу з корупцією, в Бухаресті протести вийшло близько п'яти тисяч осіб, повідомляє Reuters

Нагадаємо, 1 лютогоОдне з розпоряджень передбачає зняття судимостей з засуджених до умовних термінів. Крім того, амністії підлягають засуджені за корупційні злочини на строк до п'яти років, а також матері неповнолітніх дітей. Згідно однієї з постанов, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро.

Ініціативи уряду викликали масове невдоволення громадян. В протестах в Бухаресті та інших румунських містах взяли участь сотні тисяч осіб.

Після цього, уряд Румунії прийняв рішення скасувати свою скандальну постанову про декриміналізацію низки корупційних злочинів та амністію для засуджених корупціонерів.