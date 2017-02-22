У Росії скасували вирок політв'язню Дадіну за клопотанням Генпрокуратури

Прокурор заявив, що в діях Дадина був відсутній склад злочину.

Верховний суд РФ постановив звільнити Ільдара Дадіна Радіо Свобода

Верховний суд Росії скасував вирок політв'язнюі постановив звільнити його з колонії.

Суд підтримав клопотання Генпрокуратури РФ, представник якої заявив, що в діях Дадіна відсутній склад злочину, передає російське агентство "Інтерфакс".

Раніше повідомлялося, що російський політв'язень Ільдар Дадін назвав концтабором виправну колонію №7 в Росії і розповів про тортури в стінах в'язниці.

У 2014 році в Росії з'явилася стаття 212.1 КК РФ "Неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування". Дадін, раніше неодноразово залучався до відповідальності за участь в опозиційних акціях, став першим, хто був засуджений за нею.

Вирок Ільдару Дадіну було винесено 8 грудня 2015 року. Його засудили на три роки за "неодноразове порушення встановленого порядку проведення зборів". Правозахисники відзначають, що ще недавно це не було навіть адміністративним правопорушенням, і говорять про новий спосіб тиску на громадських активістів.

Організація "Меморіал" визнала Дадіна політичним в'язнем.