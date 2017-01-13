У Росії мають намір забирати дітей з сімей за борги з ЖКГ

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Уповноважений p прав дитини в РФ назвала такі дії неприпустимими.

У Татарстані місцева влада мають намір забирати дітей з сімей-боржників ЖКГ

В російській Республіці Татарстан місцева влада має намір відбирати дітей з сімей, які не платять за комунальні платежі, повідомила уповноважений при президентові РФ з прав дитини Ганна Кузнєцова.

"Отримали сьогодні вранці документ, датований 12 січня. Це Рада Зеленодольського муніципального району Республіки Татарстан про те, що необхідно вилучати дітей із сімей, які не платять за комунальні платежі, за електроенергію. І також є пункт про те, що звіти про це щотижня відправляти у всі органи опіки та піклування", - сказала Кузнєцова, передає російське агентство ТАСС.

Такі дії місцевої влади вона назвала неприпустимим.

Раніше повідомлялося, що Кузнєцова почала перевірку у зв'язку з проведенням дитячого турніру зі змішаних єдиноборств у Грозному, який проводився з нагоди дня народження Рамзана Кадирова. Голова Союзу ММА Федір Ємельяненко розкритикував організаторів змагань за те, що діти молодше 12 років билися без захисної екіпіровки.