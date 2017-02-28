У Росії до відомої правозахисниці Зої Свєтової прийшли з обшуком

Слідчі переглядають знайдені в квартирі документи і скачують інформацію з комп'ютерів

У Зої Свєтової проводять обшук Зоя Свєтова / Facebook

У Росії до відомої правозахисниці і журналістки Зої Свєтової прийшли з обшуком.

"Поки я тут прохлаждаюсь на форумі в інвестиційному форумі в Сочі, у моїх батьків вдома в Москві проходить обшук у справі ЮКОСа і Відкритої Росії. Обшук почався близько 11 ранку", - повідомив її син Тимофій Дзядко на своїй сторінці в Facebook.

Джерело "Інтерфаксу", знайоме з ситуацією, зазначило, що обшук проходить в рамках "звичайної рутинної процедури".

Однак, за словами адвоката Ганни Ставицької, що представляє інтереси Світловий, слідчі переглядають знайдені в квартирі документи і скачують інформацію з комп'ютерів.

Раніше российские влади відмовилися платити акціонерам ЮКОСа 1,8 млрд євро. Конституційний суд РФ виніс постанову про невиконання рішення ЄСПЛ про виплату компенсації екс-акціонерів НК "ЮКОС" за запитом міністерства юстиції.